Sheinbaum aplaza hasta el lunes su postura sobre licencia de Rocha Moya

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo postergó hasta el próximo lunes 4 de mayo de 2026 cualquier pronunciamiento respecto a la solicitud de licencia presentada por Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, luego de que el mandatario estatal fuera señalado por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La titular del Poder Ejecutivo Federal fue cuestionada por medios de comunicación durante su llegada al Instituto Politécnico Nacional (IPN) de Palenque, Chiapas, donde encabezó la entrega de becas Gertrudis Bocanegra. En ese contexto, Sheinbaum Pardo respondió de forma escueta desde el interior de la camioneta en la que llegó al plantel educativo: “El lunes, ya saben, (hay) mañanera el lunes”.

La declaración se produjo un día después de que Rocha Moya formalizara ante el Congreso del Estado de Sinaloa su petición de licencia a la gubernatura de esa entidad, el 1 de mayo de 2026. La decisión del gobernador sinaloense se dio en el marco de señalamientos del Gobierno de EU, que lo vinculó con presuntas relaciones con organizaciones del narcotráfico.

Con su respuesta, la mandataria nacional dejó en suspenso la posición oficial del Gobierno Federal respecto a uno de los episodios políticos de mayor sensibilidad en las últimas semanas: la situación jurídica y política de un gobernador emanado de las filas de Morena, señalado por autoridades estadounidenses en medio de una coyuntura de tensión bilateral.

El caso de Rocha Moya ha generado reacciones tanto en el ámbito legislativo federal como entre figuras del partido gobernante, aunque hasta el 2 de mayo de 2026 la presidenta de la República no había emitido una postura pública formal. La conferencia mañanera del lunes 4 de mayo de 2026 se perfila como el escenario en el que Sheinbaum Pardo abordará el tema con mayor profundidad ante la prensa nacional.