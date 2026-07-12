Sheinbaum asegura que Infonavit mantiene su solidez financiera pese a restructura de créditos

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores mantiene una situación financiera sólida, pese al programa de reestructuración y condonación de créditos considerados impagables.

Asimismo, defendió la política de vivienda de su administración como un cambio de modelo frente a gobiernos anteriores.

Durante un evento en Durango como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, la Mandataria afirmó que 5.1 millones de familias han sido beneficiadas con reducciones o liquidaciones de sus adeudos, luego de detectar esquemas de financiamiento que provocaban que los trabajadores pagaran durante años sin disminuir su deuda.

“Nos critican que estamos desfalcando al Infonavit, que qué va a pasar. Bueno, les quiero decir, con todo y lo que hemos hecho, tiene más fondos el Infonavit ahora que antes”, sostuvo.

Sheinbaum señaló que los créditos otorgados en administraciones pasadas llegaron a convertirse en deudas “impagables” debido a la forma en que fueron estructurados.

“No es que condonemos así nada más porque sí, es que eran créditos impagables por la manera en que fueron estructurados”, dijo.

Para ejemplificar los cambios, presentó casos de derechohabientes cuyos adeudos fueron cancelados tras haber pagado varias veces el monto originalmente prestado.

Mencionó el caso de Alberta Delgado, quien solicitó un crédito por 60 mil pesos, había pagado 184 mil pesos y aún registraba un adeudo de 837 mil pesos, el cual fue eliminado. También citó a Ricardo Palacios, quien pidió 109 mil pesos, pagó 372 mil y todavía debía 944 mil pesos; así como a Juan Fernando, quien obtuvo un préstamo de 126 mil pesos, cubrió 360 mil pesos y mantenía un saldo superior a 1.5 millones de pesos antes de que su deuda fuera condonada.

La Presidenta insistió en que la política de vivienda de su gobierno busca ampliar el acceso a una casa propia mediante esquemas de financiamiento más accesibles y con menos requisitos.

“Creemos en la gente, creemos en el pueblo, y sabemos que la gente va a pagar su vivienda. Esa es la diferencia. Creemos en el pueblo”, expresó al explicar que, en el caso de los trabajadores afiliados al Infonavit, los pagos se descuentan directamente del salario y que, si una persona pierde su empleo, el modelo parte de la confianza en que retomará sus pagos cuando recupere ingresos.

Además de la reestructuración de créditos, Sheinbaum destacó que su administración prevé construir 1.8 millones de viviendas para personas que perciben hasta dos salarios mínimos, otorgar 1.8 millones de créditos para mejoramiento de vivienda, beneficiar con 1.8 millones de nuevos créditos hipotecarios del Infonavit y del Fovissste para trabajadores con mayores ingresos y entregar alrededor de un millón de escrituras.

En conjunto, afirmó, estas acciones permitirán que “11.5 millones de familias en México sean beneficiadas con el derecho a la vivienda” durante el actual sexenio.

La Mandataria contrastó este modelo con el de administraciones anteriores, al señalar que antes se construían viviendas pequeñas, alejadas de los centros de trabajo y, en algunos casos, sin servicios básicos.

“Antes había gobiernos que quitaban, y ahora somos gobiernos que le damos al pueblo”, afirmó.

Durante el mismo evento, Sheinbaum anunció que los gobiernos federal, estatal y municipal invertirán de manera conjunta para rehabilitar el sistema de drenaje de Gómez Palacio, proyecto que, dijo, había comprometido durante una visita previa al municipio.