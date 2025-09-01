Sheinbaum asegura que no hay represión, ni censura; destaca reducción histórica de pobreza

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró al rendir su Primer Informe de Gobierno, que en el llamado “Segundo Piso de la Cuarta Transformación” no se reprime, ni se censura a nadie, ya que, según ella, este modelo se caracteriza por la cercanía con el pueblo.

“En México no se reprime, no se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo, se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia. No existe la censura, todas las autoridades son elegidas por el pueblo y la Presidencia, sin miedo y con cercanía por todo el País. Por ello que se oiga bien fuerte y lejos: la Cuarta Transformación no solo continúa, sino que se profundiza”, dijo.

Al resaltar que gracias a los esfuerzos de su antecesor, el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, se logró reducir la pobreza en el País, la titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que en 2024 hubo una baja en este indicador, al pasar de 41.9 al 29.5 por ciento.

“En 2024 la población en pobreza pasó de representar el 41.9 por ciento de la población a 29.5 por ciento, el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años. La desigualdad también se redujo significativamente, colocándonos como el segundo País con menor desigualdad de América después de Canadá. Quedó en el pasado la oscura noche neoliberal”, apuntó.