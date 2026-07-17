Sheinbaum asistirá a la final del Mundial tras invitación de Donald Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que viajará a Nueva York para asistir este domingo 19 de julio a la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España, luego de recibir una invitación directa del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Explicó que aceptó la invitación por tratarse de un llamado directo del Mandatario estadounidense y que al encuentro también asistirá el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

Durante una gira de trabajo en Quintana Roo, Sheinbaum Pardo adelantó que al día siguiente grabaría un mensaje con información adicional sobre el viaje.

“Recibí una invitación del Presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir, porque pues es una invitación directa del Presidente de Estados Unidos”, declaró.

La Presidenta indicó que los boletos para el evento ya fueron reservados.

“Va a estar también el Primer Ministro Carney y mañana voy a grabar un mensaje con más detalles. Ya apartamos los boletos”.

La final del Mundial se disputará en Nueva York entre las selecciones de Argentina y España, en un partido que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno de distintos países como invitados especiales.