Sheinbaum asistirá al primer informe de la nueva SCJN

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudirá el 7 de septiembre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, rendirá el primer informe de labores de la nueva integración del Poder Judicial de la Federación, surgida de la reforma judicial de 2024.

Aguilar Ortiz será el único orador de la sesión solemne. Su mensaje abarcará los trabajos realizados por el conjunto de organismos creados o reconfigurados por la reforma, que iniciaron labores hace un año, tras la elección judicial que renovó por voto popular a los integrantes del Máximo Tribunal.

A la ceremonia asistirán también el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García; el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano; y la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya García. Los tres organismos integran actualmente la nueva estructura del PJF.

Los preparativos del acto retrasaron los trabajos del pleno de la SCJN del 2 de septiembre, que comenzaron casi al mediodía debido a que la sesión privada se prolongó mientras se afinaban los detalles del evento, según fuentes consultadas del Máximo Tribunal.

“Hemos iniciado tarde porque estamos haciendo los preparativos para el evento que tendremos próximamente para rendir un informe al pueblo de México de las actividades que hemos estado realizando para este primer año de labores”, indicó Aguilar Ortiz al iniciar la sesión pública.

La asistencia de la titular del Poder Ejecutivo Federal a la sede del Poder Judicial marcará un contraste con el distanciamiento que caracterizó la relación entre ambos poderes durante la discusión y aprobación de la reforma judicial, promulgada en 2024 y que estableció la elección por voto directo de ministros, magistrados y jueces.

El informe se realizará en la misma semana en que Sheinbaum Pardo presentó su segundo informe de gobierno, en un calendario político cargado que también incluye el arranque del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.