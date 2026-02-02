Sheinbaum atribuye a decisión personal de Adán Augusto salida de coordinación de Morena en Senado

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Adán Augusto López Hernández tomó por decisión propia dejar la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, cargo que también implicaba la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

Expuso que aunque el legislador dejará de desempeñar funciones de coordinación legislativa, continuará vinculado al trabajo territorial del partido.

Durante la conferencia matutina realizada en la Cineteca Nacional Chapultepec, Sheinbaum Pardo explicó que López Hernández notificó días antes a la Secretaría de Gobernación su intención de incorporarse de lleno a las tareas de organización en territorio de Morena.

Señaló que, según lo que le fue informado, el legislador y la dirigencia partidista acordaron que el relevo en la coordinación se formalizara el 1 de febrero de 2026.

Sostuvo que la salida de la coordinación obedeció a una determinación del propio Senador.

El 1 de febrero, en una plenaria de la bancada de Morena previa al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del Senado, López Hernández anunció su separación de la coordinación parlamentaria y de la presidencia de la Jucopo.

En ese espacio indicó que permanecería como Senador y que concentraría su actividad en la operación política y electoral del partido hacia los comicios de 2027, con énfasis en el trabajo territorial en entidades con alto padrón electoral.

De esta forma, el ex coordinador conservará su escaño y el fuero parlamentario, pero dejará las responsabilidades de conducción de la fracción y de la instancia de gobierno interno de la Cámara alta.

En la conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum Pardo fue consultada sobre la posibilidad de que, en una etapa posterior, se ofreciera a López Hernández una representación diplomática, como ocurrió de manera reciente con el ex Fiscal General Alejandro Gertz Manero.

La Presidenta descartó esa opción y expuso que el legislador se dedicaría al trabajo con Morena.

”No, él tomó la decisión y el partido de invitar. Eso fue lo que nos informó”, indicó al precisar que el excoordinador se integraría a las labores partidistas.