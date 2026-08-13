Sheinbaum atribuye a Fiscalía de Campeche el caso contra ‘Alito’ Moreno

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las investigaciones que involucran al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, corresponden a la Fiscalía General del Estado de Campeche y no a la Fiscalía General de la República.

La declaración ocurrió luego de dos detenciones registradas en 48 horas contra personas del círculo cercano al priista.

“Y el otro tema tiene que ver con la Fiscalía de Campeche, no es algo que tenga que ver con la Fiscalía General de la República. Es algo que viene de la Fiscalía de Campeche”, mencionó.

La primera captura se produjo el 10 de agosto, cuando fue detenido Luis Antonio Espinosa Campos, contador y operador financiero de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del dirigente priista, y colaborador del arquitecto Juan José Salazar Ferrer.

Según las pesquisas de la Fiscalía de Campeche, Espinosa Campos está implicado en operaciones financieras e inmobiliarias irregulares.

El 12 de agosto, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche capturó en la Ciudad de México a Carlos Alberto Medina Hernández, quien encabezó la oficina de Comunicación Social durante la administración de Moreno Cárdenas, por su presunta participación en un esquema de desvío de 36 millones de pesos.

Esa detención se concretó cinco años después de que se presentó ante el Servicio de Administración Tributaria una denuncia para investigar contratos celebrados entre 2017 y 2019, durante el Gobierno de Moreno Cárdenas, por 59.9 millones de pesos, con 31 empresas y una persona física identificadas en registros fiscales por presuntamente emitir comprobantes de operaciones inexistentes.

Sheinbaum Pardo sostuvo que los casos de los colaboradores cercanos al dirigente priista se investigan por delitos ya documentados.

“Es un asunto de delincuencia de delitos que se cometieron y ya están siendo investigados desde hace tiempo, entiendo por la Fiscalía de Campeche; entonces, pues ellos son los que tienen que informar”, mencionó.

La Fiscalía de Campeche presentó en julio de 2025 una solicitud de desafuero contra Moreno Cárdenas ante la Cámara de Diputados por uso indebido de atribuciones y peculado, por el probable desvío de 83 millones 508 mil pesos durante su gestión como Gobernador, entre 2015 y 2019.

Cuestionada respecto a la posibilidad de que la Fiscalía estatal y el Congreso concreten las acciones en contra del priista, incluido el desafuero, Sheinbaum Pardo respondió: “No es un tema, digamos, político. En todo caso, si es un tema de un delito, pues ya le corresponde a la Fiscalía, al Congreso”.

También cuestionó que el ex Gobernador promueva denuncias en Estados Unidos y solicite el retiro de visas, en lugar de buscar respaldo entre los mexicanos, y describió al PRI como un partido “casi en extinción”.

“Se explica por sí solo lo que hace el presidente del PRI mexicano. Se imaginan, es presidente de un partido político, casi en extinción, pero como presidente de un partido político en México presenta una denuncia en Estados Unidos para pedir que quiten visas. Bueno, pues hasta da risa”, expresó.

Agregó que el dirigente priista dejó de confiar en el País.

“Ya llegó al nivel más bajo de creer en México, ya no cree en México ni en mexicanos. La verdad, imagínense qué dirían los priistas de hace no mucho, 10 años, de lo que está haciendo el presidente del PRI yendo a Estados Unidos a pedir que quiten visas”, comentó.

Sheinbaum Pardo desestimó que las denuncias promovidas por Moreno Cárdenas ante instancias de Estados Unidos afecten la imagen de México y puso en duda el respaldo político del dirigente.

“¿No sé cuánta credibilidad tenga? No tiene, pues tampoco creo que tenga mucha”, remató.