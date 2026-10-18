$!Sheinbaum atribuye retraso en el abasto de medicamentos a la burocracia: ‘vamos a simplificarlo’

“Los procesos burocráticos que luego se siguen, que los tenemos que simplificar al máximo, porque lo que tenemos que atender es la salud, no la burocracia”, respondió a medios previo a su evento en Yucatán.

Por lo que planteó continuar con los procesos de simplificación de trámites.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que uno de los obstáculos para garantizar el abasto de medicamentos tiene que ver con la burocracia, pues aunque hay insumos que ya fueron adquiridos, estos permanecen en los almacenes.

La Presidenta indicó que dentro de su planeación de trabajo ya estaba realizar recorridos por hospitales del IMSS Bienestar para conocer cómo opera el sitema y los retos que hay.

Y adelantó que el lunes explicará qué es lo que ha encontrado.

“Esta visita yo las había planeado antes, las del IMSS Bienestar, ya lo voy a platicar el lunes en la mañanera qué es lo que estamos haciendo, por qué. Porque lo más importante es que la gente tenga su medicamento, se pueda operar, hemos resuelto muchas cosas pero todavía nos falta”.



Atenderá demandas de trabajadores del IMSS

Al ser cuestionada por medios de comunicación, la Mandataria aseguró que el Gobierno de México ya trabaja para atender las demadas laborales y salariales de las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que desde hace varios días mantienen protestas en diferentes entidades del País.

“Estoy escuchando de manera directa a los directores de hospitales, a médicos, a los pacientes, para poder ayudarles a todo el Gabinete de Salud, a ver cómo resolvernos los problemas”, dijo la Presidenta.

Sheinbaum también fue cuestionada sobre la permanencia de Zoé Robledo como titular del Instituto, lo que evitó responder e insistió que la prioridad es atender las demandas del personal de salud.

“Ahora hay que resolver el asunto salarial y de algunas demandas que tienen los médicos, entonces estamos trabajando con eso”.