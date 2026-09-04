Sheinbaum auxilia a adulta mayor que cae durante su visita a San Luis Potosí

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descendió de su vehículo para asistir a una adulta mayor que cayó al suelo durante su visita a San Luis Potosí este 4 de septiembre, donde rindió su Segundo Informe de Gobierno en la Arena Potosí.

El percance ocurrió alrededor de las 15:40 horas, cuando la mujer intentaba saludar a la Mandataria nacional entre el calor y los empujones de los asistentes que se congregaron a la salida del recinto.

La camioneta en la que viajaba Sheinbaum Pardo ya había avanzado algunos metros cuando la Presidenta de la República se percató de la caída. Descendió de la unidad y se aproximó a la mujer, que permanecía en el piso.

“Es que se cayó”, explicó un hombre a la Mandataria nacional mientras esta se acercaba al lugar.