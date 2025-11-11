Sheinbaum avala que revocación de mandato se lleve a cabo en 2027

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que era una “buena propuesta” la reforma constitucional que empataría la revocación de mandato con las elecciones intermedias que se llevarían a cabo en junio de 2027.

“Entonces, para que quede muy claro, no es que ahora alguien está pidiendo la revocación de mandato, eso ya está en la Constitución. Los diputados, algunos diputados, plantearon esta iniciativa de ley para que no se hicieran en el 2028; es decir, cuatro años después, sino en el 2027. Que es algo que tenemos que analizar, no aprobar así rápido, al vapor, pero es una buena propuesta”, comentó.

El jueves, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión confirmó a sus integrantes que se pospuso, “hasta nuevo aviso”, la reunión para dictaminar la reforma constitucional correspondiente, propuesta por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena, quien afirmó que con esta medida, se podrían ahorrar hasta 5 mil millones de pesos.

“Yo creo que hoy es mejor ahorrarnos una cantidad cercana a los 5 mil millones de pesos, destinarlos a otras cosas, unificar todos los procesos el primer domingo de junio del 27 y dejar de polarizar tanto al País con tantas elecciones”, comentó Ramírez Cuellar, citado por el diario Reforma.

Aunque admitió que Morena votó en el 2019 la reforma para no empalmar la revocación y las elecciones, el legislador federal aseguró que dicho partido se vio obligado a hacerlo para salvar el instrumento y poder llevarlo a cabo.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, reiteró que su bancada votaría en contra de la reforma sobre revocación de mandato impulsada por Morena, aun cuando se retrasara su dictaminación unos días.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo argumentó que la revocación de mandato podría realizarse en 2027, con el objetivo de ahorrar recursos.

“¿Por qué lo digo? Pues porque es al mismo tiempo que la otra elección y no se tienen que destinar recursos al siguiente año para particularmente la revocación de mandato, como fue en el caso del Presidente [Andrés Manuel] López Obrador. Ya nada más eso es un argumento suficiente para que se pudiera llevar en el 2027”, argumentó Sheinbaum Pardo.

“Sin embargo, es algo que hay que poner a discusión, que hay que abrirlo, aunque sea aparte de la discusión, y no necesariamente aprobar esa propuesta de diputados”, mencionó.

Sheinbaum Pardo planteó que incluso esta reforma podría aprobarse hasta el siguiente periodo de sesiones, para así poderla poner a discusión entre todos los grupos parlamentarios.

“Entonces, lo que planteamos pues es que, si no se podía aprobar en este periodo, que se revise, que se vea y, en todo caso, se podría probar en el siguiente periodo. Pero tiene que quedarle muy claro al pueblo de México: la revocación de mandato existe gracias al Presidente López Obrador, que la lleva a la Constitución”, enfatizó.

“Lo que está a discusión es cuándo se llevaría a cabo, si el 27 o el 28, como le tocó a él que fue en el 22 cuando se hizo la revocación. Entonces, pues hay que ponerlo a discusión, eso es todo, no es que ahora alguien la está pidiendo”, agregó.