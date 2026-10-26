Sheinbaum avala renuncia de Taddei al INE y pide auditoría; rechaza burlas ‘misóginas’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como una buena decisión la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral y pidió que se realicen una investigación y una auditoría por los señalamientos de abusos, privilegios y conflicto de interés en el organismo.

“Ella toma una decisión de separarse del cargo, ante los señalamientos que había. Obviamente tiene que hacerse la investigación, tiene que haber una auditoría para revisar las sospechas o los señalamientos que ha habido con relación a abusos o privilegios dentro del INE. Ella toma una buena decisión de separarse del cargo”, declaró.

Sheinbaum Pardo sostuvo que la salida del cargo no debe traducirse en impunidad y que corresponde a las instancias de fiscalización determinar si hubo un mal manejo de recursos públicos o conflicto de interés.

También pidió no adelantar conclusiones respecto al desempeño de Taddei Zavala al frente del órgano electoral y esperar los resultados de las indagatorias en curso.

Rechazó las burlas misóginas difundidas en redes sociales contra la consejera presidenta.

“No se puede aplaudir un linchamiento de la vida personal”, afirmó.

Respecto al presupuesto solicitado por el INE, la Presidenta recordó que su administración lo calificó como excesivo desde que fue presentado ante el Congreso de la Unión, y precisó que esa propuesta fue aprobada por el Consejo General del INE en su conjunto y no solo por la consejera presidenta.

Taddei Zavala anunció el 25 de octubre que presentaría su renuncia ante la Cámara de Diputados este lunes.

En un mensaje por escrito señaló que la decisión respondía a su convicción de que proteger al instituto y permitir que cumpla su misión constitucional debe estar por encima de cualquier interés coyuntural o personal. Fue designada consejera presidenta en abril de 2023.

La salida ocurrió después de que la Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio para determinar si hubo uso indebido de recursos públicos en contratos del INE, indagatoria que alcanza a funcionarios y proveedores.

Siete empresas proveedoras del organismo permanecen bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto lavado de dinero y simulación de operaciones.

Legisladores federales del Partido Acción Nacional pidieron que las investigaciones continúen.

“La FGR debe iniciar averiguación previa de oficio. Hay todo un concurso de delitos que investigar”, planteó el vicecoordinador económico del grupo parlamentario, Héctor Raúl Téllez.

La vicecoordinadora Noemí Luna exigió esclarecer responsabilidades, garantizar una sucesión transparente y blindar al INE de cualquier injerencia política.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, consideró correcta la decisión y estimó que la designación del nuevo titular del INE tomará entre cuatro y cinco semanas.

“No habrá sobresaltos ni crisis”, aseguró.

Los 10 consejeros del INE se reunirán el 26 de octubre para definir quién quedará como presidente provisional, mientras la Cámara de Diputados elige a la persona que concluirá el encargo.

El proceso electoral en curso, para renovar la Cámara de Diputados en junio de 2027, arrancó el 10 de septiembre de 2026, y están por definirse 24 consejerías de 16 institutos electorales locales.