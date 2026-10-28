Sheinbaum busca acuerdo comercial con EU antes de elecciones legislativas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México busca cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos antes de las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre.

Señaló que Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Economía, sostuvo conversaciones con su contraparte estadounidense en los días previos para explorar esa posibilidad.

“Se sigue dialogando todavía ayer, antes de ayer, Marcelo Ebrard estuvo hablando con el Secretario (Howard), viendo si es factible, pues llegar a un acuerdo antes de las elecciones en Estados Unidos, que son el 3 de noviembre”, declaró.

Sheinbaum Pardo precisó cuáles son las demandas mexicanas en la mesa de negociación.

“Nosotros queremos disminución importante en los aranceles en automóviles y acero y aluminio”, destacó.

La Presidenta reconoció que en esos puntos todavía no existe consenso, aunque afirmó que las barreras no arancelarias identificadas por el Gobierno de Estados Unidos se han ido levantando.

“Prácticamente todo se ha resuelto. ¿Cómo lo hemos hecho? sin ceder soberanía, sino aquello donde nos podemos poner de acuerdo y fortalece ambos países, pues vamos avanzando”, expresó.

Las negociaciones continuarán, dijo, sin importar el resultado de los comicios estadounidenses.

“Entonces, ese trabajo no se interrumpe y hay muchos avances”, aseguró.

Sobre el peso de su interlocución directa con Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, Sheinbaum Pardo explicó que los secretarios de ambos gobiernos preparan la propuesta y que la decisión última corresponde a cada jefe de Estado.

“Pues muy importante porque es al final el acuerdo final. Los secretarios proponen el acuerdo, obviamente Marcelo me lo presenta junto con el equipo que ha estado trabajando, nos están informando permanentemente, tomamos decisiones”, manifestó.

Llamó a la cautela ante los mensajes cambiantes del Mandatario estadounidense, a quien ubicó en plena campaña electoral.

“Entonces, vamos a esperar, hay que como siempre tener mucha paciencia y serenidad en esto”, dijo.

El 27 de octubre, Trump defendió en un mitin en Lubbock, Texas, en apoyo a candidatos del Partido Republicano, el arancel de 25 por ciento aplicado desde 2025 a los automóviles importados desde México, medida justificada por razones de seguridad nacional con base en la Ley de Expansión de Comercio.

“En el caso de México: ellos fabricaban automóviles utilizando mano de obra muy barata, así son las cosas, y luego los vendían en nuestro País sin pagar aranceles”, afirmó Trump.

Sostuvo que la medida ya modificó las decisiones de inversión de las armadoras.

“Todas nuestras empresas automotrices estaban quebrando. Pero eso ya no sucede. Ahora, todas se están marchando de México para instalarse aquí, porque, de lo contrario, tendrían que pagar un arancel de entre el 25 y el 50 por ciento. ¡Todas están viniendo aquí!”, declaró.

Las elecciones estadounidenses se celebrarán el 3 de noviembre, fecha que el Gobierno de México fijó como referencia para el posible cierre del acuerdo.