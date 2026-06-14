Sheinbaum cancela actividades en Zacatecas este domingo; maestros buscaban encuentro directo

La Presidenta Claudia Sheinbaum canceló las actividades públicas que tenía programadas este domingo en Zacatecas, donde encabezaría un evento relacionado con obras de infraestructura, de acuerdo con la agenda difundida por la Presidencia.

La decisión coincidió con el anuncio de organizaciones magisteriales que habían informado su intención de buscar un encuentro con la Mandataria durante su visita a la entidad.

La suspensión de la gira ocurrió en medio de los llamados realizados por las Secciones 34 y 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, las cuales han actuado de manera coordinada con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y cuyos integrantes habían convocado a una concentración con el objetivo de plantear directamente a la presidenta diversas demandas.

Los docentes buscaban entregar un documento con peticiones vinculadas a temas laborales, salariales y de seguridad social. Entre los asuntos que han sido impulsados por el magisterio se encuentran cambios al sistema de pensiones del ISSSTE y la atención a diversas problemáticas que, afirman, permanecen sin resolverse.