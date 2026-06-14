Sheinbaum cancela actividades en Zacatecas este domingo; maestros buscaban encuentro directo

La Presidenta Claudia Sheinbaum canceló las actividades públicas que tenía programadas este domingo en Zacatecas, donde encabezaría un evento relacionado con obras de infraestructura, de acuerdo con la agenda difundida por la Presidencia.
La decisión coincidió con el anuncio de organizaciones magisteriales que habían informado su intención de buscar un encuentro con la Mandataria durante su visita a la entidad.
La suspensión de la gira ocurrió en medio de los llamados realizados por las Secciones 34 y 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, las cuales han actuado de manera coordinada con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y cuyos integrantes habían convocado a una concentración con el objetivo de plantear directamente a la presidenta diversas demandas.
Los docentes buscaban entregar un documento con peticiones vinculadas a temas laborales, salariales y de seguridad social. Entre los asuntos que han sido impulsados por el magisterio se encuentran cambios al sistema de pensiones del ISSSTE y la atención a diversas problemáticas que, afirman, permanecen sin resolverse.
En un comunicado, la Sección 58 del SNTE afirmó que varias de las demandas del magisterio continúan sin resolverse pese a los planteamientos realizados ante distintas administraciones, por lo que la gira de Sheinbaum a Zacatecas representaba una oportunidad.
“Su visita representaría una valiosa oportunidad para compartirle de manera directa lo que durante años hemos planteado a los distintos gobiernos mediante propuestas formales, mesas de trabajo, movilizaciones y pronunciamientos públicos, sin que muchas de nuestras demandas hayan encontrado aún una solución de fondo”, señala el documento.
Maestros entregan documento a Sheinbaum en Aguascalientes
Un día antes de la cancelación, Sheinbaum realizó actividades en Colima y Aguascalientes como parte de su gira de trabajo. En esta última entidad, los eventos se desarrollaron a puerta cerrada, incluyendo la entrega de apoyos educativos de la Beca Rita Cetina y la inauguración de infraestructura médica del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Durante su paso por Aguascalientes también se registraron manifestaciones de integrantes de la CNTE, quienes entregaron un escrito a la Mandataria para solicitar la reanudación de mesas de negociación con el Gobierno federal y plantear diversas inconformidades relacionadas con el sector educativo.
Hasta la publicación de esta nota, no se había informado una nueva fecha para la visita presidencial a Zacatecas. Mientras tanto, los grupos magisteriales mantienen sus planteamientos y movilizaciones.