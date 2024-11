Sheinbaum celebra decisión de la SCJN sobre reforma judicial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró este miércoles lo que dijo fue el triunfo de la razón y la cordura, luego de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el martes el proyecto de sentencia que presentó el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, respecto a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos de oposición en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación.

“Estamos muy contentos, estoy contenta, el día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad”, manifestó.

La Mandataria enalteció la participación que tuvo el Ministro Alberto Pérez Dayán y acusó que la Presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, quiso hacer “una pirueta constitucional, en un intento por lograr la inconstitucionalidad de la reforma judicial”, lo que fue impedida por dos de sus homólogos del Pleno.

Enfatizó que Piña Hernández pretendía que se consideraran seis votos de ministros, en lugar de los ocho requeridos, basada en la “nueva redacción de la Constitución que ellos están impugnando”.

“Son seis cuando el Pleno es de nueve ministros; no de seis, para 11 [...] Por eso digo que imperó la razón frente a la sinrazón, la cordura frente a la locura”, agregó la Presidenta, quien también reconoció que dos miembros de la SCJN, entre ellos Luis María Aguilar Morales, le dijeron “no podemos hacer eso, no estamos de acuerdo con ellos en muchísimas cosas, pero finalmente dicen esto no puede ser”.

“También hay que reconocer cuando toman una posición que tiene que ver con la investidura de la Corte”, indicó.

Sheinbaum Pardo también destacó el voto de los ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama y Alberto Pérez Dayán, para que no avanzara la inconstitucionalidad de la reforma.

La Presidenta resaltó que las intervenciones de las tres ministras fueron “muy importantes”, pero destacó las palabras de Pérez Dayán, quien fue uno de los cuatro votos contra siete sufragios, con los que el Pleno de la SCJN, desechó el 5 de noviembre el proyecto de sentencia que presentó el Ministro González Alcántara Carrancá.

“El ;inistro Pérez Dayán dice no estoy de acuerdo con la reforma, pero eso no quiere decir que mi opinión personal implique que pueda ser aceptado un proyecto de inconstitucionalidad, porque ya está en la Constitución”, recordó.

“Incluso dice que hay otros casos donde él votó así. Entonces hay una coherencia en la votación del ministro. Podemos tener diferencias con él, pero en este caso imperó la razón, la Constitución, el Estado de derecho, la ley, porque las ministras y los ministros también están regidos por la Constitución.

“¡Y mira que me imagino que ha de haber tenido toda clase de presiones, del otro lado, para no votar como fue su decisión, que fue individual. En este caso es nítida su presentación”, indicó Sheimbaum Pardo, quien también dijo que muy pocas personas apoyaron la movilización en contra de la reforma judicial.

La Mandataria subrayó que, en la actualidad, está más fortalecida que nunca la República.

Hay “certidumbre, Estado de Derecho y prevalece la democracia. Y por eso digo, la fuerza de la razón”, expresó.

Sheinbaum Pardo expresó que ahora vendrían una serie de reformas secundarias, por ejemplo, para asuntos mercantiles. Anticipó que la próxima presentaría la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para establecer los criterios para el Tribunal de Disciplina.

Sheinbaum Pardo dio a conocer el plan “D” que tenía previsto.

“Los ministros que representaban el viejo régimen querían ponernos en una situación de desacato de una resolución de la Corte, se iba a hacer un escándalo”, señaló.

“Dije, bueno, vamos a darle la vuelta. Vamos por un plan D: volver a presentar la reforma con dos modificaciones centrales: la primera, que se pudiera elegir al octavo ministro, porque el Ministro Aguilar [Morales] deja la Corte el 30 de noviembr”, y la segunda, que los ministros “ya no tengan haber de retiro”, explicó la Presidenta.

“El plan que tenía previsto, contemplaba que después del 30 de noviembre “tenía los cuatro ministros necesarios [...] No íbamos a caer en una confrontación, como ellos querían [...] como gobernante, siempre hay que buscar salidas. Afortunadamente imperó la razón y triunfó el pueblo de México”, insistió.



Juzgadores impugnarán reforma judicial en CIDH

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito lamentó por su parte la sentencia del Pleno de la SCJN, para desestimar acciones contra la reforma judicial, y anunció que mantendría su impugnación ante órganos internacionales.

“La JUFED lamenta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de desestimar las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de la llamada reforma judicial. Con esto, la República resentirá un ataque frontal a la división de Poderes y a la autonomía del único contrapeso al Ejecutivo y Legislativo, propiciando la concentración del poder en una sola persona, lo que es contrario a todo régimen democrático”, afirmó la asociación en un comunicado.

“Ante ello, informa que continuará con la impugnación de dicha reforma ante organismos internacionales, dado que sigue siendo inconstitucional por atentar contra la independencia del Poder Judicial de la Federación y violar los derechos humanos de las personas juzgadoras y trabajadoras, así como de las y los mexicanos”, agregó la JUFED.

La Jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la asociación, y una comitiva, viajarán a Washington D.C., en Estados Unidos, para participar en una audiencia sobre este tema, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.