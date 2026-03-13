Sheinbaum celebra diálogo Cuba-EU y analiza retomar venta de crudo a la isla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el inicio de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, y anunció que el Gobierno de México analiza retomar la venta de petróleo crudo a la isla caribeña, en el marco de una crisis energética y económica que el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente ese mismo día.

Sheinbaum Pardo hizo los comentarios durante la conferencia de prensa celebrada en Manzanillo, Colima, donde señaló que México continuará enviando ayuda humanitaria a Cuba.

“México va a seguir apoyando por todas las vías al pueblo cubano, por un asunto no solamente de ayuda humanitaria, sino porque nuestra Constitución establece la autodeterminación de los pueblos y la ayuda solidaria y la búsqueda de la paz”, expresó.

Respecto a los envíos de asistencia ya realizados, precisó que se han concretado tres viajes de apoyo y que estos continuarán.

“Estamos buscando distintas alternativas para poder apoyar y vender porque también de eso se trata, de comercio”, afirmó, al ser cuestionada sobre el papel de México en el acercamiento diplomático entre La Habana y Washington.

Sheinbaum Pardo también correspondió el agradecimiento expresado por Díaz-Canel, quien reconoció públicamente la ayuda humanitaria enviada por México.

“Tenemos muchas imágenes de agradecimiento del pueblo de Cuba, de los habitantes, de la ayuda humanitaria que está llegando de manera directa a sus casas”, señaló.

En La Habana, Díaz-Canel confirmó que Cuba inició contactos con la administración del Presidente Donald Trump para buscar soluciones a las diferencias bilaterales entre ambas naciones.

“Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”, afirmó en un video difundido por la televisión estatal cubana.

Indicó que las conversaciones fueron conducidas por él mismo junto con el ex Presidente Raúl Castro, de 94 años, y otros funcionarios del Partido Comunista y del Gobierno cubano.

No reveló los nombres de los representantes estadounidenses que participaron en los encuentros.

En el video, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del ex Mandatario, aparece sentado detrás de Díaz-Canel, en medio de altos cuadros del partido.

La confirmación cubana de los contactos marcó un viraje respecto a la postura que La Habana había mantenido hasta entonces, pues si bien el Gobierno comunista no había desmentido de forma explícita versiones periodísticas sobre conversaciones extraoficiales, tampoco había reconocido encuentros de carácter oficial.

La crisis que enfrenta Cuba se agravó desde enero de 2026, cuando el Gobierno de Estados Unidos capturó al Presidente venezolano Nicolás Maduro y lo destituyó del poder, privando a la isla de su principal benefactor externo.

Trump suspendió los envíos de petróleo venezolano a Cuba y amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda crudo a la isla caribeña.

En las semanas previas al anuncio de Díaz-Canel, Trump realizó una serie de declaraciones en las que afirmó que Cuba se encontraba al borde del colapso o dispuesta a llegar a un acuerdo con Washington.

El lunes anterior señaló que Cuba podría ser objeto de una “adquisición amistosa”, aunque matizó posteriormente que “quizá no sea una adquisición amistosa”.

La comparecencia de Díaz-Canel fue presentada como continuación de un acto celebrado el 5 de febrero de 2026, en el que advirtió que la isla se acercaba a una situación que exigiría “medidas extremas”, ante los frecuentes cortes de electricidad, la escasez de combustible y el deterioro económico agravado por las sanciones estadounidenses.