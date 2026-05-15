Sheinbaum celebra que las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre México ‘abrieran un debate útil’ en torno a la historia

La Presidenta Claudia Sheinbaum consideró este jueves que las declaraciones de la dirigente madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien afirmó en el pleno de la Asamblea de Madrid que “México no existió hasta que llegaron los españoles”, han abierto un “debate útil” sobre la historia y la grandeza cultural del país.

Durante la conferencia matutina, la mandataria mexicana llamó a la Presidenta madrileña a conocer mejor México si decide volver de vacaciones y celebró que en España exista libertad de expresión para discutir temas históricos.

Sheinbaum respondió así a la polémica originada en Madrid, cuando Ayuso defendió en la sesión plenaria de la Asamblea de Madrid su reciente visita a México, realizada a principios de mayo y que generó críticas del PSOE por el costo del viaje y por la postura que mostró durante su estancia.

La visita incluyó encuentros públicos en los que la dirigente española provocó controversia por la forma en que abordó la historia de la conquista y la relación entre México y España.

La discusión en Madrid comenzó cuando una diputada del PSOE reprochó a Ayuso su viaje y cuestionó el gasto público destinado a una agenda internacional que, dijo, promovía una visión anticuada sobre el pasado.

La legisladora sostuvo que “España está profundamente agradecida por lo que México hizo por los españoles tras la guerra civil y el franquismo. Este país ha dado refugio a las personas a pesar de ese gobierno de la derecha. No se equivoquen, señora Ayuso. Ser patriota no es borrar nuestro pasado, es asumirlo con sus luces y con sus sombras. Nadie se avergüenza de España, pero sí nos avergonzamos de usted (...) Señora Ayuso, nos avergüenza que compita en ser la más xenófoba de la ultraderecha del mundo. Mire, solo tiene que hacer dos cosas, señora Ayuso. Explicarle a los madrileños cuánto les ha costado el viaje a México y estudiar un poquito más para avergonzarnos un poquito menos”.

En su turno, Ayuso respondió. “Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más. Quiéranse un poco más”.

La sesión continuó con la intervención de otra diputada, quien cuestionó directamente a Ayuso por su conducta durante la visita. “Díganos, ¿qué riesgos ha corrido usted en México si ni siquiera hay olas en el Caribe? Es usted una mentirosa compulsiva y cada vez está más lejos de la realidad. Quiso ir a México para humillar a los mexicanos reivindicando a un conquistador que aniquiló a todos sus ancestros y la única humillada ha sido usted al convertirse en la de la derecha internacional y se ha convertido en un activo tóxico para los que la invitaron a México”.

Ante el debate generado en España, Sheinbaum fue cuestionada durante su conferencia matutina sobre la frase “México no existió hasta que llegaron los españoles”. La presidenta mexicana respondió que las declaraciones de Ayuso “abren la oportunidad de reflexionar sobre la historia y la cultura de nuestro país”.

Consideró que, si la dirigente madrileña regresa a México, “sería bueno que conozca más del país”, y destacó que “en España hay libertad de expresión y eso permite discutir estos temas”.

La mandataria mexicana subrayó que la grandeza cultural e histórica de México existe desde mucho antes de la llegada de los españoles y que el debate suscitado revela el interés que el país genera en el ámbito internacional.