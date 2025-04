Sheinbaum celebra que TEPJF avaló que funcionarios o instituciones promocionen elección judicial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalara que cualquier funcionario o institución pública pudiera promocionara la elección del PJF, que se llevaría a cabo el 1 de junio.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina informó que utilizarían los tiempos oficiales del Gobierno de México para promover la participación en dicho proceso electoral.

”Ya podemos hablar, primero de junio hay que ir a votar por jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras, ministros de la [Suprema] Corte [de Justicia de la Nación], ya vamos a poder informar nuevamente”, señaló.

”Ya podemos hablar de eso, ya podemos explicar aquí cómo son las boletas, cómo puede votar la gente, y ahorita que termines de preguntar vamos a volver a pasar el spot que ya nuevamente permitió el Tribunal que pudiera pasar en televisión y redes sociales, invitando a participar”, agregó.

”Lo que sí se puede hacer es utilizar los tiempos del Gobierno federal para promover la participación, no podemos invitar a votar por uno o por otro sino promover el primero de junio”, insistió, quien también aseguró que lo que no se podría hacer es destinar recursos públicos adicionales para la promoción, pero sí usar los tiempos oficiales en televisión.

”Lo que no podemos es destinar recursos públicos adicionales para la promoción, sino sencillamente pues que la presidenta pueda hablar de eso en la mañanera o algún servidor público pueda hablar de ello”, explicó Sheinbaum Pardo.

“Pero no podemos destinar recursos públicos adicionales que no sea el tiempo oficial que tenemos en la televisión para su promoción. Se puede subir una red social pero no se puede pautar no se puede pagar a la red social para que, sino sencillamente los tiempos oficiales”, subrayó.

El 9 de abril de 2025, con tres votos a favor y dos en contra, el Pleno de la Sala Superior del TEPJF avaló que cualquier funcionario o institución pública pudiera la elección del Poder Judicial de la Federación.

Los votos a favor fueron emitidos por Mónica Aralí Soto Fregoso -presidenta de la Sala Superior del TEPJF-, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña. Mientras que los sufragios en contra los dieron los magistrados Janine Madeline Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón.

Los tres magistrados que sufragaron a favor argumentaron que al ser una elección inédita, era necesario que más voces provocara que la ciudadanía saliera a votar.

Incluso, la Presidenta de la Sala Superior calificó de absurdo que el Instituto Nacional Electoral se quería atribuir la facultad exclusiva de promover el proceso electoral.

En contraste, los magistrados que votaron en contra, trataron de impedir, sin éxito, que servidores públicos se involucraran en el proceso electoral, ya que, advirtieron, la promoción no sería neutral.