Durante una conferencia de prensa, el ex canciller afirmó que había “un paso decisivo en un entendimiento con Claudia”, además de que pidió que él y sus seguidores fueran tratados como la segunda fuerza al interior de Morena.

En el evento estuvo presente Marcelo Luis Ebrard Casaubón, ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien, anunció que no dejaría de militar en Morena, ello a pesar de que el 25 de septiembre del mismo año presentó, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un juicio de protección de sus derechos político-electorales, en contra la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de dicho partido.

“Sí hubo ya dos encuentros con Claudia, fue una reunión respetuosa, hice mis reflexiones políticas. Si vamos hacer un país donde la gobernabilidad va a descansar en aumentar la cohesión, sí cuenta conmigo. Tengo muchas críticas pero me importa qué será de México”, reveló el ex titular de la SRE, en ese momento.

“Yo entiendo esto como el inicio de un paso decisivo en el entendimiento con Claudia. Claudia fue mi compañera, estábamos esperando con esta respuesta política, se trata como va a ser el futuro. Si somos la segunda fuerza en Morena debemos ser tratados como tales, todas las personas que votaron merecen el respeto. No me voy a desdecir, no voy a cambiar de partido”, aseguró Ebrard Casaubón, en ese entonces.