$!Sheinbaum cierra visita en Barcelona y alista reunión por T-MEC

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a México tras el viaje de dos días que hizo a España, donde participó en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia que se llevó a cabo en Barcelona. Su agenda en el foro comenzó el viernes con temas como el impulso de acciones en favor de la paz y destinar el 10 por ciento del gasto mundial en armamento a un programa global de reforestación de millones de hectáreas al año, una propuesta que ya había llevado antes a la reunión del G-20 celebrada en noviembre de 2024 en Brasil.

Además, pidió impulsar una declaración en contra de la intervención militar en Cuba y renovó la relación diplomática entre México y España. La visita cerró este domingo con un recorrido por el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona (BSC-CNS, por sus siglas en inglés) que colabora con el gobierno de México para desarrollar la supercomputadora pública “Coatlicue”, que también será la más poderosa de América Latina, con la que nuestro país pretende colocarse a la vanguardia en el procesamiento de datos. “Estamos en la Universidad Politécnica de Cataluña, en el Centro de Supercómputo. Nos estamos hermanando para hacer el proyecto Coatlicue en México, que es la gran supercomputadora que va a ayudar al desarrollo científico y al desarrollo del País”, dijo Sheinbaum Pardo en un video publicado en sus redes sociales.

Crisis diplomática con España, descartada “No hay crisis diplomática, nunca ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria”, aseguró Sheinbaum Pardo el sábado. Sus palabras se dieron en un marco de acercamiento entre ambas naciones, luego de que en 2019 el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador exigiera una disculpa por la Conquista. El reclamo se mantuvo con Sheinbaum, quien no invitó al Rey Felipe VI a su investidura presidencial en 2024. En respuesta, España no envió representantes a la ceremonia. La distensión comenzó a darse cuando en marzo pasado el Rey Felipe VI dijo que hubo “muchos abusos” durante la Conquista. El sábado el ejecutivo español, Pedro Sánchez, y su homóloga mexicana mantuvieron un encuentro. “Ha habido un acercamiento del presidente y del rey, y reconocemos lo importante que es seguir dialogando“, dijo Sheinbaum, mientras Sánchez celebró la “gran sintonía” compartida “sobre cómo continuar estrechando” lazos culturales, económicos y sociales.



Aboga con España y Brasil, por Cuba En un comunicado conjunto México, España y Brasil expresaron su preocupación por la “dramática situación que vive el pueblo cubano”, profundizada por el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos desde enero. “Hacemos un llamamiento a un diálogo sincero, respetuoso y acorde”, apegado al derecho internacional, indica el comunicado que fue difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El llamado tuvo como marco la IV Reunión en Defensa de la Democracia, a la que asistieron también el presidente brasileño, Luis Inacio “Lula” da Silva. Los tres países se comprometieron a “incrementar de manera coordinada” una respuesta humanitaria para aliviar al pueblo cubano que padece por la falta de electricidad hasta 15 horas diarias, incluso en La Habana, así como escasez de alimentos y medicinas. La tensión entre Cuba y EU persiste y aunque hay conversaciones confirmadas entre ambos países, el Secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano-estadounidense, ha pedido cambios políticos profundos a la isla.