Sheinbaum condena amenaza de Senador de Morena contra el periodista Enrique Acevedo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, las expresiones que el Senador de Morena por Coahuila, Luis Fernando Salazar, dirigió en redes sociales al periodista Enrique Acevedo, a quien advirtió “vamos a ir tras de ti”, y expresó su solidaridad con el comunicador.

Sostuvo que ningún servidor público debe emplear expresiones que puedan constituir una amenaza contra un periodista.

“Sí quiero mencionarlo antes de que acabe la semana: No estoy de acuerdo en la forma en que se expresó el Senador de Morena de Coahuila al periodista Enrique Acevedo, no es correcto. Mi solidaridad”, declaró.

El mensaje del legislador fue publicado el 9 de septiembre en la red social X, luego de que la cadena N+ difundió un reportaje respecto a una presunta negociación de la Senadora con licencia Julieta Ramírez con autoridades de Estados Unidos, para proporcionar información en el marco de una investigación abierta en ese país.

En la publicación, posteriormente eliminada, Salazar escribió “vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso”, además de descalificar al periodista.

Sheinbaum Pardo precisó que el 10 de septiembre había abordado el contenido del reportaje sin referirse al Senador, y consideró necesario señalarlo de forma expresa.

“Ayer hablé del tema, de la nota, pero no mencioné a él y es muy prudente e importante hacerlo porque la manera en que se utilizó la red social y las frases que dijo contra este periodista son condenables y no deben pasarse por alto”, sostuvo.

El jueves, el Legislador ofreció una disculpa pública y afirmó que la frase “vamos a ir tras de ti” se refería exclusivamente a emprender acciones legales, al considerar que la información difundida afectó la reputación de Ramírez.

La Presidenta reconoció la disculpa, aunque subrayó que las diferencias con periodistas o medios de comunicación no justifican el uso de expresiones amenazantes.

“Él quitó en la red social y pidió disculpas, y qué bueno, porque es un llamado a todas y todos los servidores públicos de que nunca debemos utilizar esas palabras. Podemos no estar de acuerdo con un periodista o una periodista, con un medio de comunicación, pero jamás debe utilizarse una palabra como amenaza”, señaló.