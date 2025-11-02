Sheinbaum condena asesinato del Alcalde de Uruapan; afirma que tenía ‘protección federal’

Además, reveló que el Presidente Municipal contaba con “protección federal” y mantenía comunicación con mandos territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Alcalde de Uruapan, Michoacán, quien sufrió un ataque a balazos el 1 de noviembre en el que también falleció uno de sus escoltas.

La Mandataria nacional indicó que citó a su Gabinete de Seguridad para una reunión y que posteriormente daría una conferencia de prensa para informar “con transparencia” los avances en la indagatoria del caso”.

“Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del Presidente Municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida”, expresó Sheinbaum Pardo en redes sociales.

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento de este grave hecho, hablé con el Gobernador de Michoacán [Alfredo Ramírez Bedolla] y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ha mantenido comunicación constante con el fiscal del estado”.

La Presidenta reiteró que convocó al Gabinete de Seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad.

“Los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el Alcalde y contaba con protección federal”, sostuvo.

“El Gabinete de Seguridad dará una conferencia de prensa para informar con transparencia los avances en la indagatoria de este caso. Desde el inicio de esta administración hemos reforzado la Estrategia de Seguridad. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más. Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia”.

Por su parte, García Harfuch confirmó la convocatoria de la Presidenta.

“Fuimos convocados por la Presidenta @Claudiashein a @GabSeguridadMX hoy a las 0900 hrs. @SEGOB_mx @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico @GN_MEXICO_”, escribió el funcionario federal en redes sociales.

El ataque contra Manzo Rodríguez ocurrió a las 20:10 horas del 1 de noviembre, tras el cual el Alcalde de Uruapan fue trasladado de emergencia al hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció a las 20:50 horas.

Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado de Michoacán, dijo que al agresor se le encontró un arma corta calibre 9 milímetros, mientras que en el lugar recogieron siete casquillos percutidos.

“Al revisar sus pertenencias no se logró encontrar alguna identificación”, indicó, de acuerdo al diario Reforma.

También, según agregó Torres Piña, resultó lesionado un regidor, quien se reportó fuera de peligro.