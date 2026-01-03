Sheinbaum condena intervención militar de EU en Venezuela

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó la intervención armada de Estados Unidos en la República Bolivariana de Venezuela, que derivó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La mandataria nacional afirmó que el Gobierno de México mantendrá una política exterior basada en la doctrina Estrada, el respeto a la soberanía y la solución pacífica de los conflictos, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Tras una visita de supervisión al Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala, Sheinbaum Pardo señaló que la incursión militar estadounidense en Caracas viola el derecho internacional. Respecto a la relación bilateral con el Gobierno que encabeza Donald Trump, la titular del Ejecutivo Federal subrayó que existe un entendimiento en materia de seguridad tras reuniones previas con Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés), pero enfatizó que la relación se rige por el principio de colaboración y no de subordinación.

Un bloque de 24 gobernantes de Morena y partidos aliados emitió un pronunciamiento conjunto en respaldo a la postura de Sheinbaum Pardo. El documento fue suscrito por mandatarios como Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Baja California; Clara Marina Brugada Molina, de la Ciudad de México; Delfina Gómez Álvarez, del Estado de México; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Sonora, y Rubén Rocha Moya, de Sinaloa. Los funcionarios estatales defendieron la estrategia nacional de seguridad y reportaron una reducción del 37 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en el país.

“Nosotros defendemos la doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro País, que está establecida en la Constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto”, declaró Sheinbaum Pardo. La mandataria añadió que el artículo segundo de la Carta de la ONU prohíbe las intervenciones militares y establece que las salidas a los conflictos deben darse por la vía multilateral, por lo que su administración se mantendrá atenta al desarrollo de los acontecimientos en el país caribeño.

Por su parte, el Senado de la República calificó de ilegal la irrupción militar en territorio venezolano. Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, hizo un llamado para que la ONU interceda en la preservación de la paz continental. Derivado de esta situación, la Comisión de Marina del Senado canceló la reunión programada para el 5 de enero de 2026, en la cual se discutiría el dictamen para autorizar el ingreso de 29 elementos de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos a territorio mexicano el próximo 12 de enero de 2026.

Dicha delegación, integrada por 19 elementos de los Navy SEAL’s y 10 del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales, tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Toluca de Lerdo, en el Estado de México, para participar en entrenamientos en Champotón, Campeche, y Ciudad del Carmen, Campeche.

La suspensión de este trámite legislativo ocurre en un contexto de tensión luego de que la Administración de Trump designara al Cártel de los Soles como organización terrorista en noviembre de 2025, antecedente directo de la operación militar realizada este sábado.

Sheinbaum Pardo informó que el futuro de la relación diplomática con Venezuela será analizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) bajo el marco constitucional vigente. Según la titular del Poder Ejecutivo Federal, el Gobierno de México buscará explorar una coordinación regional con países de América Latina y el Caribe para la defensa de los tratados internacionales y las leyes que rigen la convivencia entre las naciones.