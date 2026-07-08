Sheinbaum confía en extensión del T-MEC, pese a decisión de EU de mantener revisión a 10 años

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que confía en que México, Estados Unidos y Canadá extiendan por 16 años adicionales el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pese a que el Gobierno estadounidense decidió mantener por ahora una vigencia de 10 años y activar revisiones anuales del acuerdo.

Explicó que el T-MEC estableció una revisión a seis años de su entrada en vigor y que, si los tres países acordaban prolongarlo, el tratado podía extenderse por 16 años adicionales.

Sin embargo, precisó, Estados Unidos planteó que no busca por el momento esa ampliación y optó por conservar el acuerdo durante una década.

“En este momento, en 2026, que es la revisión de seis años que planteó el Tratado, por escrito a los seis años se tenía que revisar. Estados Unidos dijo: ‘En este momento no nos interesan los 16 años, solamente 10’”, afirmó.

Rechazó que la decisión estadounidense genere incertidumbre para las inversiones o afecte el Plan México, al considerar que la negociación de este año definirá las condiciones para los próximos años.

“Pienso, la verdad, que se va a renovar por otros 16, aunque sea dentro de cuatro o cinco años, porque la integración económica es enorme”, dijo.

Sheinbaum Pardo sostuvo que las revisiones anuales están previstas en el propio T-MEC en caso de no alcanzarse la extensión, aunque afirmó que ese mecanismo puede modificarse tras la negociación entre los tres socios comerciales.

“El Tratado se mantiene como estaba establecido por los próximos 10 años. Lo que puede ocurrir en los próximos 10 años es que los tres países nos pongamos de acuerdo para alargar otros 16 en cualquier momento”, insistió.

Expuso que la relación económica con Estados Unidos se ha profundizado durante tres décadas y que alrededor de 3 millones de empleos directos están ligados a empresas del programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

Aseguró que esas compañías ya no solo ensamblan productos con mano de obra intensiva, sino que fabrican piezas para robots y turbinas de avión.

Señaló que México continúa como principal socio comercial de Estados Unidos, aun con los aranceles aplicados a vehículos, acero y aluminio.

“Con todo y el arancel a vehículos, al acero, al aluminio, seguimos siendo el primer socio comercial de los Estados Unidos”, refirió.

Agregó que México busca ampliar sus mercados en otras regiones y citó la aprobación, en el Parlamento Europeo, de la actualización del acuerdo comercial con la Unión Europea.