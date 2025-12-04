Sheinbaum confía en que Ernestina Godoy fortalezca coordinación con fiscalías estatales

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su confianza en que Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República, ejerza un liderazgo que permita fortalecer la coordinación con las fiscalías de los estados del País.

Durante la conferencia matutina, destacó que la llegada de Godoy Ramos a la FGR permitirá reforzar los vínculos con las autoridades locales en materia de procuración de justicia.

“Esperamos también que ella sea un liderazgo para fortalecer la relación con las fiscalías de los estados de la República”, declaró Sheinbaum Pardo.

Sostuvo que la autonomía de la FGR es compatible con el trabajo conjunto con las áreas federales encargadas de la seguridad.

“La autonomía no quiere decir que no haya coordinación, la autonomía quiere decir que el Ejecutivo no influye en las decisiones de la Fiscalía General de la República”, afirmó.

En ese sentido, reiteró que la colaboración será clave en las tareas contra la impunidad.

“Queremos coordinación para garantizar la paz y la seguridad en el País”, indicó.

Respecto a la participación de la nueva fiscal general en el Gabinete de Seguridad, Sheinbaum Pardo señaló que la frecuencia con la que Godoy Ramos asista será decisión de la propia titular de la FGR.

“No lo hemos platicado con ella, depende de ella cuántas veces quiera venir al Gabinete”, explicó.

También se refirió al respaldo legislativo que obtuvo Godoy Ramos en el Senado de la República, donde fue electa como fiscal general.

“Me dio gusto también que recibió mucha aprobación, fueron 97 votos en el Senado”, expuso.

Por segunda ocasión en la semana, Sheinbaum Pardo subrayó la experiencia de Godoy Ramos y su conocimiento previo de las tareas ministeriales.

“Ernestina es una mujer honesta, una gran profesional de su trabajo, es decir, lo hace con profesionalismo, con mucha integridad y conoce ya el tema porque fue Fiscal General en la Ciudad de México”, agregó.