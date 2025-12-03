Sheinbaum confirma asistencia a sorteo de FIFA en Washington

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que asistirá este 5 de diciembre al sorteo del Mundial 2026 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación que se realizará en Washington, en Estados Unidos.

Señaló que, de concretarse un encuentro con el Presidente Donald Trump, este sería muy breve.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una conversación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y que su participación en el evento se limitará a la ceremonia de apertura del sorteo correspondiente a México.

“Yo creo que sí voy a ir”, aseguró, quien también precisó que al evento también acudirán el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, y el Presidente Trump.

“Ayer hablé con el presidente de la FIFA, es un evento muy corto, en realidad, salimos, va el Primer Ministro de Canadá, el Presidente Trump por supuesto y su servidora”, declaró.

“Y nada más estaría la apertura de la pelotita que se acostumbra para ver qué grupo nos tocaría encabezar, ya después nos retiramos y ya viene todos los grupos cómo se van definiendo”, agregó Sheinbaum Pardo

Destacó que el sorteo representará una oportunidad para reunir a los líderes de América del Norte.

“Entonces es un evento muy corto, pero es un buen momento para estar los dos Presidentes y el Primer Ministro de Canadá, juntos, esta imagen, pues de América del Norte y nuestro compromiso comercial pues sigue adelante”, expresó.

Respecto a una posible reunión bilateral con Trump, la Presidenta indicó que aún no está definida.

”Todavía no está definido, si fuera el caso sería una reunión muy breve”, planteó.