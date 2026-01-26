Sheinbaum confirma coordinación con Guanajuato para investigar masacre de 11 personas en Salamanca

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gabinete de Seguridad federal mantiene coordinación con las autoridades de Guanajuato para dar con los responsables del ataque armado perpetrado el domingo 25 de enero en un campo de fútbol de la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, que dejó 11 personas muertas y entre 6 y 12 heridas.

Durante su conferencia matutina, señaló que la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato emitieron un comunicado sobre los hechos, y precisó que el Gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad, se encuentra en coordinación con las autoridades estatales para localizar a los responsables de la masacre.

”El Gobierno de México a través del Gabinete, está en coordinación con ellos para poder dar con los responsables”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Enfatizó que la investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y añadió que solicitó al Gabinete de Seguridad proporcionar mayor información conforme avanzara la indagatoria.

Aclaró que, pese al tipo de armamento utilizado y la forma en que se desarrolló el ataque, el caso continuaría siendo investigado por las autoridades estatales, descartando así que la Fiscalía General de la República atrajera la investigación.

Detalles del ataque en Loma de Flores

El ataque se registró aproximadamente a las 17:20 horas del domingo 25 de enero de 2026 en las instalaciones deportivas conocidas como “Campos de las Cabañas”, ubicadas en la comunidad de Loma de Flores, zona norte del municipio de Salamanca, a unos 15 kilómetros de la zona urbana de Irapuato. Un comando armado integrado por al menos ocho hombres, que se desplazaban en dos o tres camionetas, arribó al lugar donde se disputaba un encuentro de fútbol y abrió fuego indiscriminadamente contra los presentes.

El Gobierno Municipal de Salamanca confirmó que como resultado de los hechos fallecieron 11 personas, de las cuales 10 perdieron la vida en el lugar y una más mientras recibía atención médica en un centro hospitalario.

Además, entre 6 y 12 personas resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego, entre ellas una mujer y un menor de edad.

En el sitio fueron localizados más de 100 casquillos percutidos, evidencia de la magnitud del ataque.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Salamanca, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, desplegaron de manera inmediata un operativo para localizar a los responsables, quienes huyeron con rumbo al municipio de Irapuato.

Posición de las autoridades estatales y municipales

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, calificó los hechos como “un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses” y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.

A través de sus redes sociales, García Muñoz Ledo informó que de manera inmediata se activó un operativo conjunto con el municipio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y fuerzas federales para atender a las víctimas, asegurar la zona y avanzar con determinación en la investigación.

”La seguridad en la región ha sido reforzada. El Estado actuará con firmeza para proteger a las familias, recuperar la tranquilidad de la comunidad y dar con los responsables”, afirmó.

El Alcalde de Salamanca, Julio César Ernesto Prieto Gallardo, reconoció en un mensaje público que Salamanca atraviesa “un momento grave, una grave descomposición social” y advirtió que existen “grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr”.

Prieto Gallardo detalló que el tiroteo ocurrió al final de un encuentro deportivo en un campo de fútbol, en el cual se encontraban conviviendo las personas cuando un comando armado llegó y las atacó.

Subrayó que este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padece el Estado y particularmente Salamanca, tras recordar que el sábado 24 de enero cinco personas fueron asesinadas en la comunidad de Cuatro de Altamira y una más en San Vicente de Flores, además de que la semana pasada se registró una amenaza con un artefacto explosivo en instalaciones federales de Pemex.

Hizo un llamado a la Presidenta de la República y a la Gobernadora de Guanajuato para reforzar acciones que permitan recuperar la paz y la seguridad en el municipio, al tiempo que solicitó a los habitantes evitar involucrarse en adicciones y actividades que pudieran ocasionar problemas.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que inició una investigación “inmediata y prioritaria” tras el ataque registrado en Loma de Flores.

Precisó que agentes del Ministerio Público, agentes de Investigación Criminal y personal pericial llevaron a cabo el procesamiento del lugar, el levantamiento de indicios, la elaboración de dictámenes periciales y las diligencias ministeriales.

La Fiscalía estatal se comprometió a informar a la ciudadanía sobre los avances en las investigaciones y repudió “enérgicamente estos hechos que atentan contra la vida y la convivencia social”.

Asimismo, señaló que mantiene colaboración permanente con autoridades municipales, estatales y federales para reforzar las labores de vigilancia en la zona.