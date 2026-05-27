Sheinbaum confirma expulsión de agentes de la CIA que operaron sin acreditación en Chihuahua

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Gobierno de México solicitó y obtuvo la salida del País de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que participaron en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en Chihuahua sin contar con acreditación oficial para realizar labores de inteligencia en territorio nacional.

“Se pidió a la Embajada que se retiraran del País a través de una nota y se retiraron”, señaló.

Durante su conferencia matutina del 27 de mayo en Palacio Nacional, explicó que, según la información pública disponible, en el operativo participaron cuatro agentes estadounidenses: dos de ellos fallecieron y los otros dos abandonaron México tras la petición formal del Gobierno federal.

Precisó que los agentes ingresaron legalmente al País con pasaportes diplomáticos, en calidad de turistas, pero que no notificaron ni registraron ante las autoridades mexicanas que llevarían a cabo actividades de inteligencia.

“No tenían acreditación, es decir, entraron de manera legal a México, pero no se registraron en caso de que llevaran a cabo labores de inteligencia”, afirmó.

Sheinbaum Pardo explicó que existe un protocolo para que agentes extranjeros participen en operaciones de ese tipo en territorio nacional, el cual requiere la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gabinete de Seguridad.

“Si vienen a hacer labores de inteligencia, hay un protocolo para que, a través de la SRE y del Gabinete de Seguridad, se apruebe su licencia o su estadía”, indicó.

Añadió que, tras el diálogo entre la Embajada de Estados Unidos en México y la Cancillería mexicana, se optó por el retiro de los dos agentes sobrevivientes del territorio nacional.

El caso derivó en que la Fiscalía General de la República atrajera la investigación y citara a comparecer a la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, a quien la Presidenta había acusado previamente de vulnerar la soberanía nacional al no haber informado al Gobierno federal del operativo realizado el 18 de abril de 2026 en la Sierra Tarahumara.