Sheinbaum confirma fichas rojas de Interpol contra Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Gobierno de Estados Unidos activó alertas rojas de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) derivadas de las órdenes de aprehensión emitidas en ese país contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y ex funcionarios sinaloenses acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“Hay una orden de aprehensión por parte del Gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten en fichas rojas, llamadas así por parte de la Interpol, entonces eso es del Gobierno de Estados Unidos; si ellos llegaran a salir de México, otros países a partir de la alerta roja que emitió el Gobierno de Estados Unidos pudieran llegar a detenerlos”, explicó durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo precisó que el Gobierno mexicano no tiene obligación legal de mantener vigilancia especial sobre las ocho personas que aún no se han entregado a las autoridades estadounidenses, de las 10 originalmente acusadas.

Señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República desarrollar las investigaciones correspondientes.

“La Fiscalía, como saben, abrió una investigación, entonces ellos desarrollarán su investigación, pero no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular con las otras personas”, sostuvo.

Subrayó que Rocha Moya se encuentra en su domicilio de Sinaloa y que tanto él como los demás señalados podrían informar sobre su situación de manera directa.

“Sí, entiendo que sí, está en Sinaloa, está en su casa”, respondió al ser cuestionada sobre el paradero del gobernador con licencia.

Añadió que no existe la posibilidad de una fuga ni de una evasión, y descartó que la situación represente un riesgo para el país.

Los dos funcionarios que ya se entregaron a las autoridades estadounidenses son Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, quien cruzó hacia Arizona el 11 de mayo de 2026 desde Hermosillo y fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, y Enrique Alfonso Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas de esa entidad, quien se habría entregado el 15 de mayo, pero no ha habido información oficial.