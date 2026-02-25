Sheinbaum confirma llamada de 8 minutos con Trump tras operativo contra ‘El Mencho’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que sostuvo una llamada telefónica con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 23 de febrero, tras el operativo en que perdió la vida Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Precisó que la conversación duró ocho minutos y que fue Trump quien tomó la iniciativa de comunicarse para conocer la situación de México.

“Me llamó para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas. Le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del Gobierno de Estados Unidos, que iba muy bien la coordinación”, explicó.

Sheinbaum Pardo describió el intercambio como una conversación breve y descartó planes para un encuentro presencial con el Mandatario estadounidense.

El operativo en el que murió Oseguera Cervantes se ejecutó el 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, Jalisco, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las fuentes oficiales indicaron que “El Mencho” fue herido durante el desarrollo de la acción y falleció mientras era trasladado en vuelo hacia la Ciudad de México.

En el marco del operativo, se aseguraron casi 2 toneladas de metanfetamina y 53 kilogramos de fentanilo, lo que representa, según las autoridades estadounidenses, una pérdida de aproximadamente 594 millones de pesos para el CJNG, equivalente a unos 33 millones de dólares, y evitó que 79 millones de dosis llegaran a territorio de Estados Unidos.

La Presidenta subrayó que la participación de Estados Unidos se limitó al ámbito de la inteligencia y que no hubo intervención directa de fuerzas militares estadounidenses en la operación.

“Ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que esencialmente fue en inteligencia. Toda la operación la desarrolló la Secretaría de la Defensa. La información que hemos dado es la correcta”, sostuvo, en respuesta directa a las declaraciones del presidente Trump durante su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso de ese País, en el que Trump se atribuyó el mérito de haber derrocado a uno de los capos más destacados del crimen organizado mexicano.

El 24 de febrero, Sara Carter, titular de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, acudió a Palacio Nacional acompañada del Embajador en México, Ronald Johnson, para sostener dos reuniones con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El primer encuentro, celebrado en las instalaciones presidenciales con una duración de hora y media, contó con la presencia de Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional; Raymundo Pedro Morales, Secretario de Marina (SEMAR); Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación; Ernestina Godoy, Fiscal General de la República, y Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Un segundo encuentro se realizó horas después en instalaciones de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Según un comunicado de la ONDCP, Carter y Johnson se reunieron con el liderazgo militar y de seguridad de México para reconocer la operación ejecutada contra Oseguera Cervantes. Del lado mexicano, las autoridades no emitieron pronunciamiento alguno respecto a los encuentros.

El Embajador Johnson señaló que el aseguramiento de drogas en el operativo genera “resultados reales” en materia de seguridad para ambos países.

Asimismo, el 24 de febrero, alrededor de 20 elementos del Ejército Mexicano ingresaron a las instalaciones del Centro Federal Pericial Forense de la FGR, en la Ciudad de México, donde se presume se encuentran los restos de Oseguera Cervantes.

La FGR imputó el 24 de febrero a dos presuntos integrantes del CJNG, identificados como Genaro “N” y Andrés “N”, detenidos durante el operativo en Tapalpa, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego.

Ambos comparecieron mediante videoconferencia desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada ante Alejandra Ramírez de la Vega, Jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano.

Los imputados manifestaron ser inocentes y solicitaron exámenes periciales para demostrar que no habían disparado armas de fuego.

Genaro “N” narró haber sido golpeado y trasladado en helicóptero.

Ambos fueron ingresados al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, a las 04:40 horas del 25 de febrero, y solicitaron la duplicidad del término constitucional de 72 a 144 horas para determinar su situación jurídica.

La muerte de Oseguera Cervantes desencadenó una ola de violencia del CJNG en diversas entidades del país.

Según Omar García Harfuch, 70 integrantes del crimen organizado fueron detenidos por los bloqueos en carreteras en siete estados, mientras que 30 miembros del CJNG perdieron la vida en los enfrentamientos.

En total, se registraron 27 agresiones contra las fuerzas de seguridad, de las cuales seis ocurrieron en Jalisco, donde fallecieron 25 militares, un custodio y un miembro de la Fiscalía estatal.

En Michoacán se produjeron 15 ataques armados, con un saldo de 15 efectivos de corporaciones estatales y locales heridos.