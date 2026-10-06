Sheinbaum confirma operativos espejo con Estados Unidos en frontera de Tamaulipas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que México y Estados Unidos mantendrán los operativos espejo en la frontera de Tamaulipas con Texas, tras el reporte estadounidense de disparos contra elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos presuntamente provenientes de territorio mexicano.

Durante la conferencia de prensa matutina, señaló que ya se realizó uno de esos despliegues coordinados y que otro se encontraba en curso al momento de su declaración.

Explicó que la medida busca impedir una lectura equivocada de los movimientos de las fuerzas de seguridad a ambos lados de la línea fronteriza.

“Que haya operativos espejo está bien, cada quien en su territorio y lo que buscamos sí es que no haya malos entendidos, mejor que haya una comunicación”, dijo.

Los operativos espejo consisten en despliegues simultáneos de ambos países, con las fuerzas de cada nación dentro de su propio territorio.

Sheinbaum Pardo precisó que ese esquema había sido pactado con anterioridad entre los dos Gobiernos.

“Lo que se decidió hacer, los operativos espejo, que es algo que ya se había pactado previamente, ya se realizó uno y se está realizando otro para evitar pues cualquier situación de una mala interpretación, vamos a ponerlo así”, señaló.

Detalló que existen canales abiertos de comunicación entre las dependencias castrenses mexicanas y las instancias estadounidenses encargadas de la zona.

“Hay comunicación con el Comando Norte y con la Guardia Costera. Comando Norte tiene relación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina y con la Guardia Costera, obviamente la Secretaría de Marina”, indicó.

El lunes, informó que el Gobierno de México solicitó a Estados Unidos las pruebas respecto a los supuestos disparos contra integrantes de la Guardia Costera, al precisar que ninguna autoridad mexicana contaba con evidencia de que las detonaciones hubieran salido del territorio nacional.

Sostuvo que ni la Guardia Nacional, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Secretaría de Marina detectaron un incidente con esas características, y que México esperaba recibir los elementos probatorios de Washington.

El reporte estadounidense refiere que personal de la Guardia Costera recibió disparos provenientes del lado mexicano mientras realizaba un operativo en la franja fronteriza de Texas.

El 2 de octubre, la Semar y la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones participaban en un despliegue en la franja fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, mientras el Comando Norte estadounidense movilizaba aproximadamente 500 efectivos de su lado de la frontera.

Sheinbaum Pardo afirmó que la coordinación en materia de seguridad con Estados Unidos continuará bajo los principios fijados por su administración.

“Queremos tener una buena relación con Estados Unidos en el marco de nuestra soberanía, de nuestra integridad territorial, de la confianza mutua y de la coordinación, sin subordinación”, expresó.