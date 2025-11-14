Sheinbaum confirma orden de aprehensión contra segundo tirador en caso Colosio

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que existía una orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente del ahora extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, supuesto segundo tirador en el caso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ex candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, asesinado el 23 de marzo de 1994, en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.

Durante su conferencia de prensa matutina señaló que el caso estaba en manos de la Fiscalía General de la República, la cual debería informar respecto a los avances del proceso.

Asimismo, acusó que Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, fue quien rescató a Sánchez Ortega en 1994, cuando el ex funcionario federal era subdirector operativo del CISEN.

“Es un caso que tiene la Fiscalía General, en efecto es la orden de aprehensión al segundo tirador. Lo que mencionó el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador en su mañanera, es que este segundo tirador presuntamente lo había sacado de Lomas Taurinas, García Luna como agente del CISEN. Entonces es un personaje de García Luna y lo tiene la Fiscalía, la Fiscalía tendrá que informar”, enfatizó.

El 9 de noviembre de 2025, Daniel Marcelino Niño Jiménez, Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México, con sede en Toluca, a pedido de Sánchez Ortega -quien se reservó su derecho a declarar durante la audiencia, en la cual compareció por videoconferencia, al interior del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, “El Altiplano”, determinó que a más tardar a las 11:50 horas del día sábado resolvería si le inicia un proceso, por presuntamente ser el segundo tirador en el magnicidio de Colosio Murrieta.

Asimismo, al final de la audiencia, el supuesto ex agente del CISEN pidió duplicar de 72 a 144 horas el plazo legal para definir su situación jurídica, por el delito de homicidio calificado, el cual es considerado grave y con prisión preventiva en el sistema de justicia tradicional, bajo el que se tramitó su caso.

Según el Registro Nacional de Detenciones, Sánchez Ortega fue detenido a las 16:37 horas, del sábado 8 de noviembre de 2025, en la calle de Los Reyes, de la colonia Los Reyes, Tijuana, con base en una orden de aprehensión girada un día antes de su captura por el juez Niño Jiménez. Luego fue trasladado vía aérea a Toluca.

La FGR logró esta orden de aprehensión hasta su tercer intento, ya que en los años previos otro juez federal negó dos veces el mandato de captura, al considerar que las nuevas pruebas esenciales estaban inducidas por la Fiscalía General de la República o eran circunstanciales.

El 24 de noviembre de 2023 y el 5 de enero de 2024, Jesús Chávez Hernández, entonces titular del Juzgado Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, negó la orden de aprehensión contra Sánchez Ortega, por carecer de elementos.

La FGR sólo impugnó el segundo revés, pero el 1 de agosto de 2024, los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Toluca, confirmaron por unanimidad la negativa de captura, al carecer de méritos.

El pasado 25 de septiembre, más de un año después, la FGR volvió a pedir la captura del ex agente del CISEN. En su último revés judicial, la Fiscalía General de la República había presentado 9 tomos de su averiguación previa y esta vez consignó 11.

Niño Jiménez ordenó la captura el viernes 7 de noviembre de 2025, y al día siguiente, la Policía Federal Ministerial capturó a Sánchez Ortega, en lo que fue su segunda detención en más de tres décadas por el caso Colosio.

Sánchez Ortega fue detenido por vez primera unos minutos después del magnicidio de Lomas Taurinas, el 23 de marzo de 1994. La Policía Municipal de Tijuana lo capturó, porque su chamarra blanca estaba manchada de sangre. Poco después, daría positivo a la prueba de radizonato de sodio.

La Fiscalía General de la República afirmó, en un comunicado emitido el 29 de enero de 2024, que tenía pruebas de que el agente del ahora extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, fue un segundo tirador en el asesinato de Colosio Murrieta.

La institución también afirmó que García Luna era entonces subdirector operativo del CISEN y en “evidente encubrimiento delictivo”, liberó y “rescató” a Sánchez Ortega, horas después del asesinato de Colosio Murrieta.