La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que tras su toma de posesión el martes, besó la mano de Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República.

“Yo acostumbro, es algo que hago desde hace mucho. Ya ven que hace mucho se usaba que a las mujeres las besaban en la mano, entonces yo acostumbro que si llegan a darme un beso en la mano, yo regreso el beso”, respondió Sheinbaum Pardo, cuestionada por un reportero al respecto.

“Fue eso, sencillamente me besó en una mano, regresé, algo natural y de reciprocidad”, enfatizó durante su primera conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El martes 1 de octubre se difundieron a través de las diversas redes sociales, varias fotografías y capturas de pantalla de video, donde se observa a la Presidenta dar un beso en la mano a Velasco Coello.

“La presidente Sheinbaum insulta su investidura [...] Mexicanas: Nunca se agachen ante nadie, no besen manos sucias, no hagan reverencia a los corruptos. Vale más tener dignidad, que tener la banda presidencial. El mérito verdadero es el respeto a sí mismas, no traicionen sus principios por poder y dinero”, escribió, en sus redes sociales la Senadora por el PAN Lilly Téllez.

“No sigan el mal ejemplo de la Presidenta Sheinbaum, nunca se rebajen como ella, por nada ni por nadie. Es preferible ser una mujer honorable, que llegar a la Presidencia por humillarse. El verdadero poder radica en las virtudes que dignifican al ser humano, nunca renuncien a ellas por frivolidad y soberbia. Caminen con la frente en alto, esa Presidenta agachada besando la corrupción, no nos representa”, insistió.