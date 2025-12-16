Sheinbaum confirma que incorporación de Gertz Manero a embajada sigue firme

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la incorporación del ex fiscal Alejandro Gertz Manero a una representación diplomática se mantiene vigente. La mandataria nacional explicó que el Gobierno de México espera el beneplácito del país receptor para oficializar el nombramiento y revelar la ubicación exacta de la embajada.

Durante su conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo detalló que el proceso diplomático sigue su curso normal y anticipó que la información respecto al destino específico se daría a conocer en breve. “Estamos esperando el beneplácito y ya vamos a poder informar qué país; normalmente se hace así. Entonces, yo creo que ya en estos días vamos a poderlo conocer”, declaró la titular del Poder Ejecutivo Federal.

Al ser cuestionada respecto a si la decisión se mantenía inamovible, la presidenta de la República respondió: “Sí, totalmente”. A principios de diciembre del mismo año, Sheinbaum Pardo ya había aseverado que el tiempo transcurrido para la definición del cargo diplomático de Gertz Manero resultaba habitual dentro de los protocolos de relaciones exteriores.

En aquella ocasión, la funcionaria atribuyó la demora exclusivamente a los procedimientos de aceptación de las credenciales por parte de la nación propuesta. “Es normal, pues lleva su tiempo en lo que el país al que se está proponiendo acepta las credenciales”, señaló entonces.

Alejandro Gertz Manero abandonó la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) el 21 de noviembre de 2025, tras casi seis años de gestión. Su salida dio paso a un proceso interno que concluyó con la designación de Ernestina Godoy Ramos como su sucesora en la institución.