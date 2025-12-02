Sheinbaum confirma que no asistirá a inauguración del Mundial en 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que no acudirá a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, programada para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Durante su conferencia de prensa matutina dijo que la decisión de regalar su boleto la había tomado desde hace tiempo.

“Yo la había tomado esa decisión hace tiempo. Pienso yo que es la oportunidad, para que los tienen esa oportunidad, transforma vidas”, declaró.

Sheinbaum Pardo indicó que aún se desconoce si jefes de Estado visitarán México con motivo de la inauguración del evento deportivo.

Precisó que, en caso de confirmarse la asistencia de mandatarios extranjeros, se les brindaría el trato protocolario correspondiente.

Mencionó que su Gobierno estará en contacto con autoridades de la Federación Internacional de Fútbol Asociación y del Estadio Azteca para conseguir un segundo boleto de acompañante para la niña a quien entregará su entrada.

“Ya veríamos los detalles, por supuesto, ahí con la FIFA y el Estadio Azteca”, agregó.

La semana previa, la Presidenta mexicana anunció que seguirá la inauguración del Mundial desde el Zócalo capitalino, donde el Gobierno federal instalará pantallas para que la población pueda presenciar el evento de manera gratuita.

El 29 de agosto de 2025, Sheinbaum Pardo reveló que no utilizaría el boleto número 001 que le entregó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, un día después de visitarla en Palacio Nacional.

En aquella ocasión, señaló que cedería esa entrada a una niña aficionada al fútbol, que no tuviera la posibilidad de asistir al estadio.