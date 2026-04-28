Sheinbaum confirma que Roberto Lazzeri será Embajador en EU; agradece labor de Esteban Moctezuma

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó ajustes diplomáticos en la Embajada de México en Estados Unidos: “hace poco informé que Roberto Lazzeri se va de Embajador a Estados Unidos, y todavía no lo podemos decir, pero Esteban [Moctezuma Barragán] nos va a seguir ayudando, afortunadamente”, adelantó.

En un video publicado en sus redes sociales aparece acompañada por Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Esteban Moctezuma, de quien dijo: “ha representado a México con mucha dignidad y fortaleza. En momentos muy difíciles ha estado trabajando junto a nosotros y por todas y todos los mexicanos”.

Esteban Moctezuma ha sido secretario Educación Pública de 2018 a 2021, de Desarrollo Social entre 1998 y 1999, y de Gobernación en el periodo 1994-1995. Además, fue Senador de 1997 a 1998.

En diciembre de 2020 fue propuesto por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la Embajada en Estados Unidos y en febrero de 2021 fue ratificado por el Senado.

“Les voy a contar algo: no sé si se acuerdan que iban a poner un impuesto muy alto a las remesas. Fue trabajo de Esteban que se haya reducido tanto este impuesto”, afirmó la Presidenta.

La Mandataria reiteró que el nuevo Embajador en Estados Unidos será Roberto Lazzeri, un economista que ha sido director general de Nafin y Bancomext, así como Jefe de Gabinete en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Nueva responsabilidad en el gobierno federal

Adelantó la Mandataria que en próximos días anunciará en qué área del Gobierno federal tendrá una nueva responsabilidad Esteban Moctezuma, porque “nos va a seguir ayudando, afortunadamente”.

Moctezuma Barragán agradeció a la Presidenta y recordó cuando “organizamos las reuniones con el Senado estadounidense para que el Senado mexicano fuera. Fue una muestra de que, cuando nos unimos en lo esencial, los mexicanos somos muy fuertes”.

El Canciller Roberto Velasco, ratificado como nuevo titular de SRE en la primera semana de este mes, reconoció la labor del Embajador saliente.

“Hemos sido colaboradores muy cercanos durante varios años y me entusiasma que tendremos una oportunidad de seguir trabajando en adelante”, dijo.