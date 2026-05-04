Sheinbaum confirma que Rocha Moya conserva seguridad federal

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mantiene un esquema de protección federal asignado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, aun después de haberse separado temporalmente de su cargo.

Explicó que la medida responde a un análisis de riesgo realizado por las instancias de seguridad competentes, y que su aplicación no está condicionada a la vigencia del cargo público.

Al ser cuestionada durante su conferencia mañanera sobre si Rocha Moya solicitó mantener la seguridad en su entorno para proteger su integridad, Sheinbaum Pardo detalló el procedimiento que rige este tipo de protecciones.

“Normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un Gobernador, un Gobernador con licencia de cualquier Estado de la República, de cualquier entidad, un Diputado, un Senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al Gabinete de Seguridad apoyo en su seguridad, se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad”, explicó.

“Y en este momento, pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio Gabinete”, precisó.

Rocha Moya ha rechazado los señalamientos en su contra por parte del Gobierno de Estados Unidos y solicitó licencia ante el Congreso del Estado de Sinaloa el 1 de mayo; al día siguiente, el pleno aprobó la separación temporal del cargo por 38 votos a favor, en sesión extraordinaria.