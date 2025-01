Sheinbaum confirma que Trump no la invitó a su investidura; ‘no pasa nada’, dice

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump no la invitó a su investidura en el cargo, que se llevaría a cabo el día lunes 20 de enero, pero “no pasa nada”.

Durante su conferencia de prensa matutina restó importancia al tema y dijo que Esteban Moctezuma Barragán, Embajador de México en Washington, acudiría en su representación a la ceremonia del republicano.

“¿Ya la invitó Trump a su investidura?”, le preguntó un reportero. “No, pero no pasa nada, pues, no pasa nada, estará ahí el Embajador de México en Estados Unidos, no hay problema”, respondió.

El domingo 12 de enero, Moctezuma Barragán informó que México ya había sido invitado a la asunción de Trump, junto con toda la delegación diplomática, ya que, según lo explicó, no se acostumbra invitar a jefes de Estado a dichos actos.

”México ya fue invitado a la inauguración, así le llaman aquí a la toma de protesta de Donald Trump, invitaron a todo el cuerpo diplomático. Es lo que se usa aquí, se usa que más que Jefes de Estado, se invite a las Embajadoras y Embajadores”, detalló a través de un video publicado en su cuenta de X.

Sin embargo, Trump sí invitó a diversos jefes de Estado a su toma de posesión, entre ellos los presidentes de Argentina, Javier Milei; de El Salvador, Nayib Bukele Ortez; de Ecuador, Daniel Noboa Azín; y de China, Xi Jinping.

En otro tema, Sheinbaum Pardo nuevamente destacó el aporte de los mexicanos a Estados Unidos, por ejemplo, en materia económica. Ejemplificó que 7 de cada 10 trabajadores del campo en Estados Unidos, eran de origen mexicano.

”Hay una aportación de las y los mexicanos a Estados Unidos muy grande, por eso nuestro reconocimiento, por lo que hacen para México, la solidaridad con sus familias, la fraternidad [...], que son estas remesas y el apoyo a nuestro país, pero aportan más a la economía de Estados Unidos [...] Esta idea de que los migrantes son [delincuentes], no estamos de acuerdo”, expresó.