Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta electa de México, confirmó que viviría en el Palacio Nacional durante su mandato, pero que daría tiempo a que el Presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, desocupara los espacios de dicho inmueble.

”Sí, voy a vivir en Palacio, esa es la nota de hoy, verdad. Voy a dar espacio al Presidente Andrés Manuel y a su familia, ellos van a estar ahí no sé si hasta el primero, la noche del 30 o el primero, pero evidentemente ellos están viviendo ahí, entonces un tiempo voy a seguir viviendo en mi departamento que rento y ya avisarle a quien nos renta”, detalló Sheinbaum Pardo.

”Decidí ahí porque en este momento no tengo una casa propia donde pueda quedarme a vivir, pero creo que primero es la parte de que trabajas en Palacio y vives ahí y te permite disponer de la mayor parte del tiempo y después, creo que una vez que el Presidente haya puesto lo de vivir en Palacio, no regresaría a vivir en Los Pinos, ni en el Castillo de Chapultepec”, comentó.

“Y está ahí adecuado un departamento, donde vive ahí el presidente y su familia. Lo he visto por fuera, pero no he entrado a conocerlo, tocará algún momento de poder entrar para vivir”, dijo, durante una conferencia de prensa.

El 1 de agosto dijo que durante su Gobierno habría conferencias de prensa diarias, iguales las llamadas “mañaneras” de López Obrador, mismas que comenzarían, a las 07:00 horas de lunes a viernes, y que también se llevarían a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Durante una conferencia de prensa detalló que sus “mañaneras” se realizarán después de reunirse con el gabinete de seguridad, a las 06:00 horas de lunes a viernes.