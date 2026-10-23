Sheinbaum confirma reclamos mutuos en reunión privada con Maru Campos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que sostuvo una conversación tensa con la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en un encuentro privado realizado el 19 de septiembre en instalaciones cercanas al aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, y aseguró que fue la Mandataria estatal quien inició los reclamos.

“Levantamos la voz en algún momento, sí, las dos”, reconoció al reconstruir el encuentro.

Señaló que la Gobernadora comenzó la conversación reclamándole los señalamientos relacionados con una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional.

Según la versión presidencial, Sheinbaum Pardo planteó a Campos Galván que debía investigarse el ingreso de agentes extranjeros a territorio mexicano sin los permisos correspondientes, y la gobernadora respondió: “No fui yo, fue mi ex Fiscal”.

Sheinbam Pardo agregó que Campos Galván le informó que se habían detectado presuntos actos de corrupción del ex Fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno.

“Procede, como debe proceder cualquier ciudadano cuando encuentra actos que violan la ley”, le respondió la Presidenta.

Sheinbaum Pardo también confirmó que, durante esa reunión, la Gobernadora acusó a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, de tener nexos con el narcotráfico. “Ariadna es una mujer honesta, que dirige muy bien a Morena, pero si alguien tiene pruebas contra cualquiera, no es un dicho, es una denuncia con pruebas”, declaró, quien añadió que hasta esa fecha la Mandataria estatal no había presentado prueba alguna.

Sostuvo que la relación con el Gobierno de Chihuahua continuará “de manera institucional” y que el Gobierno federal mantendrá el apoyo a los habitantes de esa entidad.

La versión de Sheinbaum Pardo respondió a lo declarado por Campos Galván el jueves en una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola transmitida por Latinus, en la que la Gobernadora negó haber pactado con la Presidenta la entrega de Chihuahua a Morena para las elecciones de 2027.

“No pacté con la Presidenta: Maru Campos no se ha doblado”, afirmó.

En esa entrevista, describió el encuentro como una conversación de entre 8 y 10 minutos, en una oficina que calificó de lúgubre y sucia, y sostuvo que ambas se reclamaron a gritos.

“Nos levantamos la voz las dos porque ella tenía un agravio porque yo había ingresado a los agentes norteamericanos a México, supuestamente. Pero mi agravio era porque 19 veces consecutivas, en la más alta tribuna de este País, en La Mañanera, se me acusó de traicionar a la patria. Entonces, obviamente no terminamos bien esa reunión”, dijo.

Campos Galván afirmó que planteó a la Presidenta su acusación contra Montiel Reyes y que la respuesta fue defensiva.

También atribuyó a la Fiscalía General de la República la imputación por traición a la patria contra Jáuregui Moreno, de quien dijo que se distanció tres años antes, y sostuvo que la detención derivó de una investigación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y de la determinación de un juez.

La Gobernadora negó que vaya a ocupar una Embajada mexicana en el extranjero y aseguró que el Partido Acción Nacional competirá por la Gubernatura en 2027 con Marco Bonilla como candidato.

El encuentro del 19 de septiembre ocurrió sin formar parte de la agenda oficial de la gira presidencial y se gestionó después de que el Gobierno estatal solicitó la reunión mediante una carta enviada a Palacio Nacional.