Sheinbaum confirma reunión bilateral con Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que sostendrá una “pequeña” reunión con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su viaje a Washington para asistir al sorteo del Mundial de fútbol.

Durante su conferencia de prensa matutina, informó que viajará a la capital de Estados Unidos en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Nos vamos hoy en la tarde, tarde-noche a Washington. Ahora sí lo informo vamos a usar un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, por los tiempos de ida y vuelta, ya no nos daba la oportunidad”, expresó.

Sheinbaum Pardo detalló que pernoctará en un hotel de Washington y que, por la mañana del día siguiente, acudirá al evento en el Kennedy Center, donde también se reunirá con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

“Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión, digo pequeña porque es de corto tiempo por los tiempos del evento con el Presidente Trump”, indicó.

Respecto al amago de Trump de terminar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, aclaró que el acuerdo comercial no culminará, sino que será revisado.

“Hay que decir que, bueno él también dice a veces [...] Por eso no hay que tomar todo, porque dijo termina el tratado, pero en realidad no termina el tratado. Hay una revisión pero no es cierto que termine el tratado el próximo año”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo añadió que México busca avanzar en los temas de automóviles, acero y aluminio, tras haber concluido la revisión de 54 barreras no arancelarias impuestas por Estados Unidos.

”Yo creo que México tiene de los mejores acuerdos comerciales de todos los países en este incremento de tarifas, de aranceles que hizo Estados Unidos con el mundo entero. Seguimos teniendo una de las mejores posiciones”, afirmó.