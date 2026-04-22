Sheinbaum confirma salida de Esthela Damián de Consejería Jurídica e invita a Alcalde a sumarse al Gabinete

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó durante su conferencia de prensa matutina que Esthela Damián Peralta, Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, presentó su renuncia para buscar la candidatura a la Gubernatura de Guerrero en los comicios de 2027, y que en su lugar invitó a Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, a sumarse a su gabinete en dicho cargo.

Sheinbaum Pardo informó que Damián Peralta le comunicó su decisión con días de anticipación y que la fecha oficial de separación del cargo fue fijada para el 30 de abril, plazo establecido por la propia Presidenta con el fin de asegurar una transición ordenada en la dependencia responsable de garantizar la viabilidad jurídica de las decisiones presidenciales.

“Hace unos días Esthela Damián me dijo que ella quería irse a trabajar a Guerrero”, relató, quien precisó que ante esa intención le respondió de forma inmediata: “tienes que dejar la Consejería Jurídica porque no se pueden las dos cosas”.

Sheinbaum Pardo destacó el trabajo desempeñado por Damián Peralta al frente de la Consejería Jurídica y subrayó que su salida responde estrictamente a una decisión personal orientada a competir políticamente en su estado natal.

En ese contexto, Sheinbaum Pardo asentó que en su administración no se impulsan candidaturas ni intervienen en los procesos internos de los partidos.

“Yo no tengo candidatos ni candidatas... no es que le esté mandando la Presidenta de la República”, sostuvo.

Para cubrir la vacante, anunció que extendió una invitación formal a Luisa María Alcalde Luján, quien actualmente ocupa la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Sheinbaum Pardo argumentó que Alcalde Luján reúne el perfil idóneo para el cargo en razón de su formación profesional.

“Considero a Luisa María una extraordinaria abogada y sé que nos va a ayudar, va a contribuir mucho al Gobierno de la transformación”, afirmó.

Reveló, no obstante, que la dirigente morenista solicitó tiempo para evaluar la propuesta.

“Me dijo ‘déjeme pensarlo’”.

En caso de que Alcalde Luján acepte la invitación, se abriría de inmediato el proceso de renovación al interior de Morena para elegir a quien asuma la conducción del partido gobernante.

Sheinbaum Pardo aclaró que la decisión sobre la nueva dirigencia de Morena corresponde exclusivamente al partido.

“La decisión de quién vaya a ser el dirigente de Morena también se toma en Morena... no somos el partido de Estado”.

También fue cuestionada respecto a una posible salida de Ariadna Montiel Reyes, Secretaria del Bienestar, quien fue mencionada como posible aspirante a la dirigencia morenista.

Sheinbaum Pardo aseguró que los programas sociales están blindados ante cualquier cambio de funcionarios.

Durante la misma conferencia, rechazó las versiones que circularon en medios en días recientes respecto a una supuesta injerencia del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador en las decisiones de su administración.

“No hay un teléfono rojo de Palenque a Palacio Nacional... las decisiones del Gobierno de México las toma la Presidenta y su Gabinete”, afirmó Sheinbaum Pardo.