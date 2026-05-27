Sheinbaum confirmó ficha roja contra Rocha Moya, y cinco días después se contradice

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, contradijo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y señaló que no hay una notificación de ficha roja de la Interpol contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La mandataria fue cuestionada en la conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo” sobre porqué Rocha Moya, y los cuatro funcionarios y ex funcionarios sinaloenses acusados de narcotráfico por Estados Unidos, no fueron detenidos cuando comparecieron ante la Fiscalía General de la República.

“¿En qué se encuentran o cómo son los convenios que tiene México con la Interpol? Toda vez que se supondría que una vez que fue publicada la ficha roja en contra del Gobernador con licencia, el Senador y de todos los involucrados, de acuerdo a la ficha roja, se tendrían que haber detenido, ¿por qué no sucedió así?”, cuestionó un periodista.

Luego de intentar formular una respuesta y reflexionar por unos segundos, Sheinbaum Pardo le pidió a García Harfuch que explicara la situación.

“Hay un proceso, una vez que hay una notificación roja, primero se pasa a (la Secretaría de) Relaciones Exteriores, posteriormente se pasa a la Fiscalía General de la República, así es el todo el mundo, y de ahí se ve si se procede o no”, detalló el funcionario federal de seguridad.

“Es decir, no porque haya una ficha roja se puede detener a la persona”.

Después de la declaración de García Harfuch, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana difundió a través de redes sociales que no existe ninguna notificación contra Rocha Moya, presuntamente luego de consultar instancias nacionales e internacionales competentes.

“La SSPC informa que el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol”, indicó la institución en el comunicado.

El anuncio de la SSPC también contradijo la declaración de García Harfuch, quien en la conferencia de prensa matutina, encabezada por Sheinbaum Pardo, señaló que es la Fiscalía General de la República la instancia correspondiente de informar.

Aunado a ello, el pasado 21 de mayo, la Presidenta dijo en su conferencia de prensa matutina que se activaron fichas rojas por la solicitud de detención por parte del gobierno estadounidense.

“Hay una orden de aprehensión por parte del Gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten fichas rojas llamadas por parte de la Interpol, eso es del Gobierno de Estados Unidos, si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió Estados Unidos pudiera llegar a detenerlos”, explicó entonces la mandataria.

Las declaraciones de Sheinbaum Pardo y García Harfuch ocurren en un marco de contradicciones de las autoridades mexicanas sobre el caso de Rocha Moya y los funcionarios y ex funcionarios sinaloenses acusados de narcotráfico por Estados Unidos, en los que la Federación ha señalado que no hay investigaciones contra ellos, y aún así son citados a declarar.