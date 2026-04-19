Sheinbaum conoce a Joan Manuel Serrat en España

Durante su visita a Barcelona, en donde participó en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum además de reunirse en el consulado con mexicanos residentes en España, también conoció al cantante y poeta Joan Manuel Serrat.

“Me dio mucha alegría y emoción conocer en persona a Joan Manuel Serrat, un símbolo de la música y la resistencia”, indicó Sheinbaum en sus redes sociales, en donde subió una foto tomada de la mano con el intérprete.