Sheinbaum conoce a Joan Manuel Serrat en España

Durante su visita a Barcelona, en donde participó en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum además de reunirse en el consulado con mexicanos residentes en España, también conoció al cantante y poeta Joan Manuel Serrat.
“Me dio mucha alegría y emoción conocer en persona a Joan Manuel Serrat, un símbolo de la música y la resistencia”, indicó Sheinbaum en sus redes sociales, en donde subió una foto tomada de la mano con el intérprete.
Durante su visita, también asistió al Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona con quien dijo estar colaborando para el proyecto Coatlicue, la supercomputadora mexicana.
La Presidenta concluyó su gira de trabajo en España y regresó a México en un vuelo comercial en clase turista, según reportaron medios de comunicación.