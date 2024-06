El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que acudiría el fin de semana a la mina Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabina, Coahuila, junto a Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México, para reunirse con las viudas y familiares de los 65 mineros que quedaron atrapados en el lugar.

“En mayo quedamos que este viernes iba yo a estar allá con ellos [con los familiares de los mineros] y coincidió de que vamos juntos a una gira y ella también va a estar ahí”, apuntó López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina.

Asimismo, confió en que durante el Gobierno de Sheinbaum Pardo se continuaría con el rescate de los demás cuerpos que quedaron atrapados en la mina desde el 19 de febrero de 2006.

“Si no alcanzamos a recatar todos los cuerpos, pues ya lo van a hacer los del nuevo Gobierno y Claudia, que es tan sensible, pues es de las cosas por las que estoy contento. Porque imagínense: alguien que no le importa o que no está de lado del pueblo, sino de lado de los potentados [...] por eso fue algo histórico [lo que ocurrió en la elección del 2 de junio de 2024]”, señaló.

Durante la madrugada del 19 de febrero de 2006, tras una explosión, colapsaron varios túneles en la mina 8 de carbón, Unidad Pasta de Conchos, operada por Grupo México, la compañía minera más grande del país, y ubicada en la región de Nueva Rosita, en Coahuila, por lo cual quedaron atrapados 65 de los 73 obreros que laboraban en el turno de las 22:00 a las 06:00 horas.

Tras el estallido ocho trabajadores fueron rescatados. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana aseguró que los trabajadores quedaron a 490 metros de profundidad. Sin embargo, Grupo México afirmó que las personas estaban sepultadas a 150 metros.

Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación, informó a familiares de las víctimas que a cuatro años de que se iniciaran los trabajos de rescate, fue posible llegar a uno de los puntos donde las bitácoras señalaban que 13 mineros de los 65 se encontraban el día del accidente, a 146 metros de profundidad.

El Presidente de la República dijo que el hallazgo de las osamentas de las 13 personas fue algo “muy satisfactorio” para él y un orgullo por lo que esto significaba para las familias de las víctimas.

“Y fue muy satisfactorio cuando me informaron el sábado que habían encontrado algunos restos, ropa, unas botas, y restos de personas. Todavía no podemos decir nada, esto es apenas el inicio, no sabemos cómo está la mina más el fondo. Sí se tienen desde luego los análisis de dónde pueden estar los cuerpos, pero estamos empezando, ojalá tengamos suerte”, enfatizó López Obrador.

“No habíamos querido decir nada porque estamos trabajando con la Fiscalía y también con un equipo de médicos sacando pruebas para la identificación de los mineros; eso es lo que puedo decir. [...] Esto es un orgullo para nosotros, como otros, porque se trata de una inversión, que no de un gasto, de una buena cantidad [para poder hallarlos]”, expresó López Obrador, quien también reconoció la ayuda de la Comisión Federal de Electricidad y de expertos extranjeros, en la localización de los restos de los mineros.

“Eso fue hace cuatro años y comenzamos el rescate, se convocó a expertos, hablé me acuerdo con la Canciller de Alemania [Angela Merkel] y hablé con otros mandatarios para que nos enviaran expertos de otros países, también expertos mineros a la zona, porque en esa región se han dedicado siempre a la minería y nos ayudaron a hacer un plano, necesitábamos una institución que se ocupara de eso”, detalló el Presidente.

“Y volvemos otra vez los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad, trabajadores mexicanos, le encargamos a la Comisión Federal la conducción del proyecto y se empezó a trabajar con la primera empresa que se contrató con ese propósito, no cumplió. Todo lo que se tiene que enfrentar en estas cosas, se buscó otra que cumplió, está cumpliendo y ya se hicieron la rampa, y ya se llegó a las galerías, abajo”, añadió.

“Hoy, en reunión encabezada por la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, junto al director corporativo de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, César Fuentes Estrada, y el jefe de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Salafranca Vázquez, se informó a las viudas y familiares de las víctimas de la tragedia en la mina de Pasta de Conchos acerca del hallazgo de los primeros restos humanos localizados en una de las galerías, ubicada a 146 metros de profundidad”, señaló la Segob en un comunicado.

“Como parte de los hallazgos se localizaron, además de los restos humanos, diversos objetos de trabajo. En este punto de la mina no se identificó que hubiese tenido lugar una explosión como en su momento lo señalaron las autoridades correspondientes. Por el momento se desconoce las condiciones de las galerías ubicadas en distintos puntos de la mina”, indicó.

“A partir de ahora, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda y el Instituto Nacional de Medicina Genómica, iniciarán con los protocolos para identificar los restos humanos, así como con los peritajes que permitan determinar las causas del accidente”, explicó.

“Llegamos ya a donde, según se expresaba que hubiese ahí los restos de 13 mineras y mineros, ahí ya se llegó desde el 11 de mayo, llegamos a esta zona, difícil, y se ha venido trabajando en poder restablecer la posibilidad de que entren personas”, dijo Alcalde Luján, durante una reunión informativa vía remota, con viudas y familiares de 65 mineros atrapados.

“Entonces, ¿qué queremos informarles el día de hoy? Que tenemos ya contacto visual y fotografías, queríamos tener imágenes, no solamente dichos, y ya contamos con imágenes de los primeros restos humanos”, insistió.

“No se ha podido todavía, porque está muy siniestrada esa zona, llegar directamente al punto, pero sí ya teníamos la información de que se tenía contacto visual, pero no teníamos fotografías y no queríamos nosotros asumir que esto pudiese ser después una información no corroborada, pero les vamos a mostrar las fotografías de que se trata de restos humanos”, aseveró la funcionaria federal quien puntualizó que por lo menos en esa zona, donde fueron hallados los restos humanos, no existió una explosión, como pensaban las viudas.