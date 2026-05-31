Sheinbaum convoca a asambleas públicas para contrarrestar campaña de ‘injerencismo’ de la derecha

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a asambleas informativas en plazas públicas de todo el país para contrarrestar lo que describió como una ofensiva de sectores conservadores nacionales e internacionales contra los gobiernos de la Cuarta Transformación y la soberanía de México. El mensaje fue pronunciado desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral.

“Los convoco a que, a partir de la próxima semana, vayamos a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos, e informar al pueblo de que: ¡La patria no se vende! ¡La patria se ama y se defiende!”, expresó Sheinbaum Pardo ante sus simpatizantes, quienes comenzaron a congregarse desde temprana hora en la plancha del Monumento.

La mandataria nacional señaló que la desestabilización impulsada por la derecha internacional ya no se ejerce necesariamente por la fuerza, sino mediante campañas digitales y operaciones de desinformación diseñadas para erosionar gobiernos. Advirtió que estas acciones operan desde plataformas globales donde el flujo de información está concentrado en muy pocas manos y donde los algoritmos tienen una capacidad de influencia sin precedente histórico.

“Pueden operar desde plataformas globales, donde el flujo de información está concentrado en muy pocas manos, con una capacidad de influencia a través de algoritmos sin precedentes en la historia humana”, afirmó. Agregó que estas campañas están diseñadas para permitir el uso de cuentas falsas y robots que operan con dinero, con el objetivo de manipular la percepción de la realidad.

Sheinbaum Pardo aclaró que su llamado no busca limitar la libertad de expresión, a la que definió como “un pilar irrenunciable de toda democracia”, sino denunciar que detrás de esas cuentas pagadas se articulan los intereses de sectores que buscan recuperar privilegios perdidos o frenar la Transformación. “La soberanía vive en el territorio, pero también —hay que ser claros— vive en la información”, sostuvo.

La titular del Poder Ejecutivo Federal vinculó la intensificación de la campaña con los hechos del 19 de abril de 2026, cuando se hizo pública la muerte de dos agentes estadounidenses sin acreditación oficial y de dos mandos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, en el contexto de una visita a un laboratorio cuyo desmantelamiento estuvo a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR). Ante esos hechos, la FGR abrió una carpeta de investigación por posibles violaciones a las leyes mexicanas.