Sheinbaum critica a la DEA y le exige investigar dentro de EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las afirmaciones del titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, respecto a una supuesta conexión entre el Gobierno de México y los cárteles del narcotráfico, y le pidió concentrar el trabajo de esa agencia en los problemas de drogas que existen dentro de territorio estadounidense.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, calificó la declaración como desafortunada y carente de sustento.

“Me parece una declaración muy desafortunada por varias razones. La primera, porque me parece más una declaración política que una declaración de sustento. No tiene ningún fundamento lo que está diciendo”, expresó.

Señaló que la mayor venta de drogas del mundo ocurre en Estados Unidos y que ese mercado debería concentrar la atención de la agencia estadounidense.

“Además, la venta de droga, la mayor venta de droga en el mundo, está en los Estados Unidos. ¿Quién la vende? ¿Cómo la venden? ¿Cómo la distribuyen? ¿Cómo lavan el dinero? Eso es algo que la DEA debería estar investigando”, comentó.

Las declaraciones de Cole se produjeron en una cumbre contra las adicciones celebrada en Orlando, Florida, en la que también participaron el Procurador General interino de Estados Unidos, Todd Blanche, y la zar antidrogas de ese País, Sara Carter.

Ahí, el titular de la DEA sostuvo que su agencia despliega todos sus recursos contra los cárteles, sus facilitadores, distribuidores, lavadores de dinero y proveedores de precursores químicos.

“Esto incluye la conexión mortífera entre redes de los cárteles y el Gobierno mexicano. Ellos son una y la misma cosa. En la DEA, son nuestra prioridad número uno”, apuntó Cole.

Sheinbaum Pardo vinculó la aparición de esas declaraciones con el anuncio gubernamental de una reducción de 48 por ciento en los homicidios dolosos, dado a conocer la misma jornada.

“Hay muchas cosas que la DEA tiene que hacer en su propio País y dentro de su propia organización, y no estar con declaraciones —que en realidad es política la declaración—, porque justamente sale esta declaración el día de que informamos que hay una reducción de los homicidios dolosos del 48 por ciento”, mencionó.

Argumentó que la disminución de delitos en el País resulta incompatible con la existencia de vínculos entre autoridades y organizaciones criminales, y citó como contraste la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

“Si un Gobierno está vinculado con algún grupo delictivo, no puede haber disminución de delitos, es una contradicción. Si hay vínculo, hay aumento de delitos y la mejor demostración es el sexenio de Calderón”, afirmó.

Cerró su posicionamiento con una exigencia de respeto y un llamado a mantener la colaboración bilateral en términos institucionales.

“Entonces, negamos rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA y lo conminamos a que trabaje mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización, y a que siga —en todo caso— colaborando con el Gobierno de México de manera respetuosa, porque a México se le respeta”, agregó.

Los señalamientos de Cole ocurrieron dos meses y medio después de que la agencia estadounidense anunciara cargos criminales contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, emanado de Morena.