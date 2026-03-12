Sheinbaum critica a morenistas que votaron contra la reforma electoral en la Cámara de Diputados

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional que los diputados de Morena que votaron en contra de la reforma electoral carecen de convicción y cuestionó si verdaderamente representan al pueblo, un día después de que la iniciativa fuera rechazada en la Cámara de Diputados por no alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

La reforma electoral obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención durante la sesión del 11 de marzo en la Cámara de Diputados, cifra insuficiente para alcanzar las dos terceras partes del pleno que exige la Constitución mexicana para reformas constitucionales.

La derrota legislativa se consumó luego de que el Partido del Trabajo rechazó la iniciativa casi en bloque y la mayoría de los diputados del Partido Verde Ecologista de México se sumó al voto en contra, rompiendo con la postura de la coalición oficialista.

“Los diputados son libres, aquí nadie pide que lo que dice la Presidenta se repita. Se hacen las cosas por convicción, quien no votó, pues no tiene esa convicción”, señaló Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina.

También cuestionó a los legisladores disidentes de su partido con una pregunta directa: “Pues entonces ya qué representas: ¿el poder por el poder?”.

Sheinbaum Pardo indicó que los diputados morenistas que rechazaron la reforma se dejaron influir por la cobertura de medios críticos al Gobierno.

“Tienen otras o se dejan llevar por lo que sale en el Reforma o en Latinus o no sé. O sea, imagínense que decían que queríamos imponer el partido de Estado. Pero, ¿de dónde?, ¿en dónde salió eso?”, cuestionó.

Sostuvo que el único propósito de la iniciativa era que los diputados plurinominales fueran elegidos por la ciudadanía y no designados por las cúpulas partidistas.

“Lo único que decíamos era que los plurinominales ya no los decidan las cúpulas de los partidos políticos, sino que se pongan a votación de la gente en la proporción del voto que hayan tenido los partidos políticos”, explicó.

Dentro de la bancada del PT, 47 diputados rechazaron la iniciativa y solo el legislador Jesús Roberto Corral Ordoñez respaldó la reforma.

En el caso del PVEM, la mayoría de sus integrantes votó en contra, mientras que 12 legisladores de ese partido rompieron la disciplina interna y apoyaron el proyecto presidencial.

Al interior de Morena, tres diputadas votaron en contra de la iniciativa: Giselle Arellano Ávila, Alejandra Chedraui Peralta y Santy Montemayor Castillo.

Además, cuatro legisladores morenistas estuvieron ausentes durante la votación, entre ellos la ex Senadora Olga Sánchez Cordero y Manuel Espino Barrientos, quien enfrenta problemas de salud desde septiembre de 2025, cuando su bancada informó que sufrió un derrame cerebral.

Las bancadas del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano votaron en bloque en contra de la reforma.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anticipó durante la sesión del 11 de marzo que, una vez rechazada la iniciativa, el oficialismo comenzaría a trabajar en el denominado “Plan B” de la Presidenta.

Posterior a la sesión, la reunión entre Sheinbaum Pardo y legisladores para tratar esa alternativa concluyó sin acuerdos formales, según trascendió en medios nacionales.

La derrota marcó el primer revés legislativo de consideración para el actual Gobierno federal e hizo visible las fisuras en la relación entre Morena y sus aliados parlamentarios, el PT y el PVEM, quienes habían sido factores determinantes para la aprobación de reformas constitucionales durante la administración anterior.