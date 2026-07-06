Sheinbaum cuestiona a EU por captura de ‘El Mayo’ Zambada y exhibición de avión como trofeo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó este lunes que el Gobierno de Estados Unidos haya negado su participación en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) exhibiera como trofeo el avión en el que el capo fue trasladado a territorio estadounidense.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, acusó a Washington de proteger a una facción del Cártel de Sinaloa, pese a que Estados Unidos clasificó a esa organización como grupo terrorista.

Sheinbaum Pardo anunció que este martes presentará un informe con una línea de tiempo sobre la detención y el traslado de Zambada, las comunicaciones que autoridades estadounidenses entregaron a México, la presunta intervención de agencias de ese País y las consecuencias del caso en el estado de Sinaloa.

“La manera en que se hizo esta detención es muy importante sacarla a la luz, lo que se dijo en su momento y lo que dicen ahora, ¿quién mintió? Es muy relevante para las autoridades actuales del Gobierno de Estados Unidos y las de entonces”, afirmó.

Agregó que Estados Unidos otorgó protección a un grupo delincuencial pese a haberlo señalado como organización terrorista.

La revisión que presentará abarcará información desde el año 2000, con énfasis en los meses posteriores a la detención de Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024.

Sheinbaum Pardo adelantó que se dará a conocer lo que en su momento declaró el entonces Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, así como lo que comunicó por escrito el entonces Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en contraste con lo que actualmente se reconoce sobre el operativo.

Informó que, para preparar la exposición, se reuniría con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Consejería Jurídica, y solicitó a la Fiscalía General de la República aportar la documentación remitida al entonces fiscal Gertz Manero, así como las carpetas de investigación correspondientes.

El cuestionamiento surgió después de que el FBI participó en una exhibición de la aeronave Beechcraft King Air 200, utilizada para trasladar a Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos.

El avión fue exhibido en el Museo del Aire War Eagles, en Santa Teresa, Nuevo México, dentro de una muestra sobre el combate al crimen organizado.

La participación del FBI en dicha exhibición contrasta con la versión que el Embajador Salazar sostuvo tras la captura, cuando afirmó que Estados Unidos no aportó recursos, aeronave, piloto ni personal para realizar la operación en territorio mexicano.

Sheinbaum Pardo planteó este lunes que la forma en que se llevó a cabo la detención pudo implicar injerencia de agencias estadounidenses en suelo nacional.

“La lucha, el trabajo, el cumplimiento de la ley contra la delincuencia organizada no puede justificar bajo ningún motivo la injerencia o la subordinación”, sostuvo.

Precisó que el esclarecimiento de los hechos no implica una defensa de Zambada, quien enfrentaba órdenes de aprehensión en México, sino la intención de precisar lo ocurrido y proteger la soberanía nacional.

Aunque Sheinbaum Pardo no mencionó por su nombre a la facción conocida como “Los Chapitos”, su acusación sobre la protección a un grupo delincuencial se produjo más de un año después de que 17 familiares de Ovidio Guzmán López cruzaron a Estados Unidos por la garita de San Ysidro, California, donde fueron recibidos por agentes estadounidenses.

Aquel traslado ocurrió en medio de negociaciones de Ovidio Guzmán López con fiscales estadounidenses.