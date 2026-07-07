Sheinbaum cuestiona forma en que EU detuvo a ‘El Mayo’; México no se siente presionado, dice

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el problema respecto a la detención de Ismael “El Mayo” Zambada no reside en la aprehensión en sí, sino en la forma en que esta se llevó a cabo, pues el acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos no permite injerencia de agencias extranjeras en este tipo de operativos.

Explicó que a México nunca se le proporcionó información sobre el operativo que derivó en la detención del fundador del cártel de Sinaloa, y subrayó que, tras conocerse que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) tuvo participación directa en el caso, el episodio debe esclarecerse.

Ante el cuestionamiento sobre si esta revelación modifica la presión ejercida por parte del Gobierno de Estados Unidos hacia México, Sheinbaum Pardo señaló que el País no se siente presionado.

Recalcó que el punto central de la controversia no son las personas detenidas, sino las condiciones bajo las cuales se ejecutó la operación, en particular si estas violentaron la soberanía nacional.

“El asunto es cómo se hizo la detención de ‘El Mayo’ Zambada”, declaró durante su conferencia matutina.

La detención de Zambada, ocurrida en territorio estadounidense, ha generado cuestionamientos sobre la coordinación binacional en materia de seguridad y sobre los límites de la cooperación entre ambos gobiernos en casos de alto perfil vinculados al crimen organizado.