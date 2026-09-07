Sheinbaum cuestiona orden de Trump que revisa protección al lobo mexicano

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la decisión del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar una revisión sobre la reducción o el retiro de las protecciones que ese país otorga al lobo mexicano, una especie en peligro de extinción que habita a ambos lados de la frontera entre los dos países.

Sostuvo que México buscará una coordinación con el Gobierno estadounidense para conservar la especie, e indicó que la medida no debería aplicarse en los términos planteados por la Casa Blanca.

“Evidentemente lo que tiene que hacerse entre Estados Unidos y México es una coordinación. Vamos a ver si esto llega a ocurrir porque no debería ser así, porque más allá de que están en los dos lados de la frontera, pues es una especie que tenemos que conservar”, afirmó.

Trump firmó el 4 de septiembre una orden ejecutiva que instruye al titular del Departamento del Interior a determinar, en un plazo de 90 días, si el lobo mexicano y el lobo gris cumplen con los criterios para reducir o retirar las protecciones que mantienen bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

La medida forma parte de una estrategia de la Casa Blanca dirigida a apoyar a los ganaderos y también contempla la revisión de las reglas que permiten matar lobos cuando estos representen una amenaza para el ganado o para las personas.

Sheinbaum Pardo recordó que el lobo mexicano cuenta igualmente con protección en territorio nacional y que existen instrumentos internacionales aplicables a las especies amenazadas.

“Es una especie que es transfronteriza, no solamente está en Estados Unidos, también está en México, se llama lobo mexicano y tiene protección en nuestro País. Hay protocolos internacionales para la protección de especies en peligro de extinción o, dependiendo de su nivel en el número de ejemplares que existen, tienen un nivel de protección distinto”, señaló.

La determinación estadounidense contrasta con las acciones emprendidas por México durante 2026 para incrementar la población de la especie en vida silvestre.

En marzo, autoridades ambientales habilitaron un nuevo sitio de reintroducción en Durango y, en abril, liberaron en ese punto una familia de cuatro ejemplares. En mayo fueron liberados otros tres lobos en Chihuahua.

En Estados Unidos, el conteo oficial más reciente registró al menos 319 ejemplares en libertad en Arizona y Nuevo México al cierre de 2025, frente a los 286 contabilizados un año antes.

El resultado de la evaluación ordenada por Trump se conocerá dentro del plazo de 90 días fijado en la orden ejecutiva, lapso en el que el Gobierno de México buscará establecer la coordinación bilateral anunciada por la Presidenta.